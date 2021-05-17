Также свидетельство о рождении доступно в приложении «Дія».

Комплексная услуга для родителей новорожденных «еМалятко» с сегодняшнего дня стала доступной для жителей временно оккупированных территорий.

Об этом сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб на презентации новых электронных услуг Diia Summit.

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«С сегодняшнего дня сервис «еМалятко» становится доступным для жителей временно оккупированных территорий», - заявил он.

По словам Выскуба, уже более 92 тыс. пар родителей воспользовались этим сервисом.

Также он сообщил, что к проекту присоединилась «Укрпошта».

«С сегодняшнего дня родители смогут получить оригинал бумажного свидетельства о рождении после его заказа онлайн сразу же домой», - сообщил он.

Также свидетельство о рождении доступно в приложении «Дія».

Что такое «еМалятко»

Комплексная услуга «еМалятко» позволяет родителям новорожденного ребенка получить до 10 услуг по одному электронному заявлению.

Правительство определило диджитализацию страны как одну из основных задач работы, ключевую роль отведя порталу «Дія» как платформе взаимодействия гражданина и государственных органов власти.

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Автор: Павел Степанец