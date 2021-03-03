При проведении исследования были получены 292 заявки, 123 из которых отобрано и передано экспертном жюри для дальнейшего голосования.

CEO компании LeoGaming Алена Дегрик Шевцова признана одним из лидеров украинского финтеха. Рейтинг «ТОП-50 наиболее влиятельных женщин украинского финтеха» был составлен Украинской ассоциацией финтех и инновационных (UAFIC) компаний при поддержке USAID (Агентство США по международному развитию) и EFSE (Европейский Фонд Юго-Восточной Европы).

В состав жюри вошли конкурса заместитель исполнительного директора в МВФ от Украины Владислав Рашкован, а также ведущие специалисты финтех-сектора, CEO украинских банков, международных платежных систем.

«Мы видим, как стремительно развивается финтех-индустрия в Украине. Эта сфера бизнеса, где украинский бизнес работает на уровне ведущих мировых компаний. В этой очень молодой отрасли многие ключевые направления возглавляют женщины – активные, талантливые, целеустремленные и энергичные. Процент присутствия украинских женщин в финтех-стартапах по данным UAFIC – 28%. Это заметно выше, чем в Европе, где предают большое значение проблеме гендерного равенства. И я рада, что в Украине проводятся подобные исследования, которые популяризируют роль женщин в качестве участниц бизнес-сообщества. Это стимулирует украинок выбирать новые, перспективные профессии, на равных конкурировать с мужчинами, строить свою историю успеха, становиться сильными и самостоятельными. Благодарю всех членов жюри за признание, оно мотивирует меня и мою команду развиваться, ставить амбициозные цели и из добиваться», – отметила CEO LeoGaming Алена Дегрик Шевцова.

При проведении исследования были получены 292 заявки, 123 из которых отобрано и передано экспертном жюри для дальнейшего голосования. Согласно исследованию UAFIC, 39% вошедших в топ-50 женщин являются руководителями компаний, 63% представляют небанковский финансовый сектор, 8% участников рейтинга работают в государственном секторе. При отборе оценивался стаж и результаты работы в финансовом секторе, наличие публикаций по теме тему финтех, участие в профильных мероприятиях, посвященных развитию финтех сектора, проактивная позиция в популяризации инновационных программ и продуктов в сфере финансов.

Напомним, 30 января состоялся визит в США СEO LeoGaming Алены Дегрик и вице-президента Ассоциации украинских банков Галины Хейло, в ходе которого были заключены соглашения с Председателем Центра лидерства «Open World», «Открытый мир» Льюисом Мадаником о сотрудничестве. Участии в одной из программ Центра позволит украинским специалистам отправиться в США для обучения и обмена опытом. Номинировать на участие в программе специалистов финансово-банковской сферы будет Ассоциация украинских банков, а номинацию для кандидатов в сфере Финтех и IT проводить LeoGaming. Также во время визита в интервью «Голосу Америки» Алена Дегрик анонсировала крупные сделки украинскими финтех-компаниями и американскими венчурными фондами.

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Автор: УНИАН