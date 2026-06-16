В Украине растет спрос на сезонных работников: какие зарплаты предлагают работодатели

Киевская область лидирует по количеству сезонных вакансий, при этом самые высокие медианные зарплаты наблюдаются на западе Украины.

В Украине растет количество объявлений о сезонной и временной работе. Наибольшее количество вакансий по сезонной работе в мае 2026 года наблюдается для разнорабочих с медианной зарплатой 18,7 тысячи гривень.

По результатам исследования "OLX Работа", которое находится в распоряжении УНИАН, много подобных объявлений также фиксируется в категории "Начало карьеры", где предлагаются должности для студентов и кандидатов без опыта. Средняя заработная плата в этой категории составляет 24,3 тыс. грн.

Еще для сезонной или временной работы активно ищут:

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продавцов – 24,8 тыс. грн;

поваров – 33 тыс. грн;

водителей – 32 тыс. грн;

строителей – 25,5 тыс. грн;

уборщиков – 19 тыс. грн;

грузчиков – 24,5 тыс. грн;

официантов – 22,5 тыс. грн.

Изменения на рынке сезонной работы

Отмечается, что в некоторых профессиях уровень предложения сезонной работы стал ниже, если сравнивать с маем прошлого года. В частности, количество вакансий для разнорабочих сократилось на 18%, однако эта подкатегория по-прежнему является самой многочисленной на платформе в сегменте сезонной работы. Существенное снижение количества объявлений произошло и для строителей (-32%), официантов (-22%), охранников (-14%).

Зато на отдельные должности работников в мае 2026 года ищут активнее. Заметно вырос спрос среди работодателей на грузчиков (+68%), бариста (+57%), поваров (+23%) и шиномонтажников (+21%).

Несмотря на изменения в отдельных категориях, общий перечень самых популярных сезонных вакансий ежегодно остается практически неизменным. Это вакансии в сфере логистики, торговли, гостинично-ресторанного бизнеса и строительства.

Рынок сезонной работы по регионам Украины

Киевская область стала лидером по количеству сезонных вакансий, где фиксируется наибольшее в Украине количество соответствующих объявлений. Также большое количество вакансий фиксируется в Одесской и Днепропетровской областях. Далее в списке по количеству – Львовская, Полтавская, Харьковская и Волынская области. В целом в большинстве регионов уровень предложения на уровне прошлого года. Существенное уменьшение количества сезонных объявлений зафиксировано в областях, находящихся ближе к линии фронта: Донецкой, Херсонской, Николаевской.

В то же время самые высокие медианные зарплаты наблюдаются на западе Украины. Тернопольская область с 29 тыс. грн имеет самый высокий показатель по Украине в этом сегменте. Второе и третье места занимают Волынская и Львовская области, где медианные зарплаты составляют 28,4 тыс. грн и 27,3 тыс. грн соответственно. От 26 до 26,5 тыс. грн в мае 2026 года предлагали в Киевской, Одесской и Ривненской областях. На Закарпатье медианная заработная плата для сезонной работы составляет 24,5 тыс. грн.

Самый высокий спрос на сезонную работу фиксируется в областях, где на одну вакансию приходится наибольшее количество откликов:

Винницкой – 16 откликов на одно объявление;

Днепропетровской и Ривненской – 13 откликов на одно объявление;

Черновицкой и Одесской – 10 откликов на одно объявление;

Киевской – девять откликов на одно объявление.

"Накануне лета сезонная занятость остается одним из самых динамичных сегментов рынка труда. Работодатели активно ищут работников для сфер торговли, общественного питания, логистики и обслуживания, а количество откликов на отдельные вакансии свидетельствует о высокой заинтересованности украинцев во временной подработке. В то же время ситуация различается в зависимости от региона: больше всего вакансий традиционно сосредоточено в крупных экономических центрах, тогда как самые высокие зарплаты предлагают преимущественно западные области Украины", – резюмировали эксперты.

Работа в Украине - последние новости

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев заявил, что при условии быстрого экономического роста в течение следующего десятилетия украинскому рынку труда может потребоваться около 4,5 миллиона дополнительных работников. Наибольший спрос, по его словам, сохраняется на строителей, энергетиков и представителей рабочих специальностей.

Ранее сообщалось, что в апреле отечественный рынок труда демонстрировал заметное сокращение спроса среди работодателей в ряде профессий. По результатам исследования "OLX Работа", наибольшее падение наблюдалось на вакансии домработниц, таксистов и вакансии, подходящие для студентов или начала карьеры.

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