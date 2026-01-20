Европа может начать массовую распродажу ценных бумаг США из-за пошлин Трампа, - Bloomberg

Страны Евросоюза владеют американскими облигациями и акциями на сумму 8 триллионов долларов.

Торговые угрозы президента США Дональда Трампа в адрес европейских правительств по поводу Гренландии повышают вероятность того, что последние могут сократить свои активы в США, что поддержит евро, сообщает глобальный руководитель отдела валютных исследований Deutsche Bank Джордж Саравелос в статье для Bloomberg.

Издание отмечает, что Европа является крупнейшим кредитором США, поскольку страны этого региона владеют американскими облигациями и акциями на сумму 8 триллионов долларов.

Глобальный руководитель отдела валютных исследований Deutsche Bank Джордж Саравелос привел данные, что это почти вдвое превышает совокупный объем активов остальных стран мира.

"В условиях, когда геоэкономическая стабильность западного альянса подвергается серьезным потрясениям, непонятно, почему европейцы готовы выполнять эту роль. События последних дней могут еще больше способствовать ребалансировке доллара", - отметил Саравелос.

Он добавил, что новые пошлины Трампа на европейские страны через Гренландию также могут стать катализатором большей политической сплоченности Европы. Это свидетельствует о том, что любые негативные последствия для евро по отношению к доллару на этой неделе могут быть кратковременными.

Хотя в понедельник единая валюта, то есть евро, открылась ниже по отношению к доллару, впоследствии она поднялась на 0,2% и в 10:47 по сингапурскому времени торговалась на уровне 1,1619 доллара. Фьючерсы на американские и европейские фондовые индексы упали.

"Учитывая рекордно низкий уровень чистой международной инвестиционной позиции США, взаимозависимость европейских и американских финансовых рынков никогда не была такой высокой, как сейчас. Именно использование капитала в качестве оружия, а не торговые потоки, может нанести наибольший ущерб рынкам", - спрогнозировал немецкий аналитик.

"Тарифный шантаж" Трампа из-за Гренландии: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп сообщил, что Америка вводит дополнительные пошлины на импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за того, что они против того, чтобы США взяли под контроль Гренландию. По словам Трампа, Китай и Россия якобы хотят забрать Гренландию себе, а Дания ничего не может с этим поделать. Поэтому, подчеркнул глава Белого дома, только США под его личным руководством способны защитить остров. Трамп анонсировал введение дополнительных пошлин в размере 10% на весь импорт из данных стран уже с 1 февраля, а с 1 июня эта пошлина будет повышена до 25%.

Также мы писали, что по данным Financial Times, страны Евросоюза могут ввести пошлины на товары из США на сумму 93 млрд евро или ограничить доступ американских компаний на рынок в ответ на угрозы Трампа о пошлинах из-за осуждения захвата Гренландии США. Источники рассказали изданию, что некоторые страны ЕС решительно настроены применить "инструмент противодействия принуждению" против США. Европейские лидеры хотят иметь рычаги влияния во время предстоящей встречи с Трампом в Давосе. В то же время, они хотят найти компромисс, который позволил бы избежать глубокого раскола в НАТО.

