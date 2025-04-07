Пошлины США могут нанести долгосрочный ущерб американским альянсам.

Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон предупредил, что глобальная торговая война может привести экономику США к рецессии и росту цен, а также подорвать долгосрочные альянсы страны.

"Чем быстрее будет решен этот вопрос, тем лучше, потому что некоторые из негативных эффектов будут нарастать с течением времени и их будет трудно обратить вспять", - цитирует Даймона издание Financial Times.

Он отметил, что в связи с планируемыми пошлинами остается много неопределенностей, включая возможные ответные меры со стороны других стран и их влияние на уверенность на рынке, инвестиции и потоки капитала.

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"Я надеюсь, что после переговоров долгосрочный эффект будет положительным для США", - добавил Даймон. "Меня больше всего беспокоит то, как это повлияет на долгосрочные экономические союзы Америки".

По его словам, пошлины Трампа, вероятно, приведут к инфляции в США в краткосрочной перспективе, и добавил: "Вызовут ли пошлины рецессию, остается под вопросом, но это замедлит рост".

Глава JPMorgan считает, что экономика США остается устойчивой, несмотря на "тревожную обстановку", предприятия выглядят здоровыми, а потребители продолжают тратить деньги, вопреки недавнему ослаблению.

Пошлины Трампа - ситуация в мировой экономике

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт, которые существенно повлияли на глобальную торговлю.

Фьючерсы на американские фондовые индексы и азиатские акции резко упали. Администрация Дональда Трампа заявила, что масштабные пошлины сохранят, несмотря на опасения, что они могут вызвать рецессию в мировой экономике.

При этом цены на нефть продолжили падать, потеряв более 3% на фоне растущей торговой напряженности между США и Китаем, что усилило опасения инвесторов относительно глобального снижения экономической активности и падения спроса на энергоносители.

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