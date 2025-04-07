Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон предупредил, что глобальная торговая война может привести экономику США к рецессии и росту цен, а также подорвать долгосрочные альянсы страны.
"Чем быстрее будет решен этот вопрос, тем лучше, потому что некоторые из негативных эффектов будут нарастать с течением времени и их будет трудно обратить вспять", - цитирует Даймона издание Financial Times.
Он отметил, что в связи с планируемыми пошлинами остается много неопределенностей, включая возможные ответные меры со стороны других стран и их влияние на уверенность на рынке, инвестиции и потоки капитала.
"Я надеюсь, что после переговоров долгосрочный эффект будет положительным для США", - добавил Даймон. "Меня больше всего беспокоит то, как это повлияет на долгосрочные экономические союзы Америки".
По его словам, пошлины Трампа, вероятно, приведут к инфляции в США в краткосрочной перспективе, и добавил: "Вызовут ли пошлины рецессию, остается под вопросом, но это замедлит рост".
Глава JPMorgan считает, что экономика США остается устойчивой, несмотря на "тревожную обстановку", предприятия выглядят здоровыми, а потребители продолжают тратить деньги, вопреки недавнему ослаблению.
Пошлины Трампа - ситуация в мировой экономике
Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт, которые существенно повлияли на глобальную торговлю.
Фьючерсы на американские фондовые индексы и азиатские акции резко упали. Администрация Дональда Трампа заявила, что масштабные пошлины сохранят, несмотря на опасения, что они могут вызвать рецессию в мировой экономике.
При этом цены на нефть продолжили падать, потеряв более 3% на фоне растущей торговой напряженности между США и Китаем, что усилило опасения инвесторов относительно глобального снижения экономической активности и падения спроса на энергоносители.