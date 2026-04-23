Адаптация или смерть: известная сеть обанкротилась из-за устаревшей бизнес-стратегии

Подходы, которые полвека назад гарантировали процветание, сегодня оказались провальными.

Даже гиганты гибнут, когда не хотят меняться под реалии времени. История американской компании Big Lots – как раз такой пример того, как крупные игроки розничного рынка постепенно теряют позиции и исчезают, если вовремя не адаптируются к новым реалиям.

Как пишет Fakt.pl, основанная в 1967 году компания Big Lots десятилетиями оставалась символом доступного шопинга для миллионов жителей США. Ее магазины предлагали все – от продуктов и мебели до сезонных товаров – и формировали особую культуру "охоты за выгодными предложениями". На пике развития сеть насчитывала сотни магазинов и десятки тысяч сотрудников по всей стране.

Впрочем, за внешней стабильностью постепенно накапливались проблемы. Изменения в поведении потребителей – в частности, переход к онлайн-покупкам и рост популярности более гибких форматов дискаунтеров – постепенно подрывали бизнес-модель Big Lots. Компания также столкнулась с ростом расходов и долговой нагрузкой, что затрудняло реагирование на новые вызовы. Рынок стал более динамичным и требовательным, а бренд оставался привязанным к форматам, которые теряли актуальность.

Кульминацией этих процессов стало начало процедуры банкротства в сентябре 2024 года. Формально это был шанс на реструктуризацию – классический сценарий по американскому законодательству, который позволяет компаниям перегруппироваться и избежать немедленной ликвидации. Однако в реальности это лишь отсрочило неизбежное. Уже на начальном этапе начались распродажи активов и сокращение персонала, что сигнализировало о глубине кризиса.

В начале 2025 года суд разрешил распродажу части бизнеса. Речь шла о сотнях магазинов, логистических центрах и интеллектуальной собственности. В то же время это решение вызвало недовольство бизнес-партнеров Big Lots, которым компания осталась должна сотни миллионов долларов. Конфликт интересов лишь подчеркнул масштаб финансовых проблем, которые уже невозможно было решить частичными мерами.

В конце концов, осенью 2025 года дело было переведено в ликвидационную плоскость. Это означало фактический конец бренда, который почти 60 лет формировал свое присутствие на рынке. Закрытие магазинов происходило быстро, а их помещения почти сразу начали занимать новые игроки. Во многих случаях на месте Big Lots открывались другие дискаунтеры или специализированные сети, что символически подчеркивало непрерывность рынка – даже если отдельные бренды с него исчезают.

Упадок Big Lots нельзя объяснить одной конкретной причиной. Это сочетание стратегических просчетов, запоздалых решений и более глубоких трансформаций в потребительской культуре. Компания не смогла вовремя переосмыслить свою роль в новой реальности, где цена уже не является единственным фактором выбора, а скорость, удобство и цифровое присутствие становятся определяющими.

В итоге история Big Lots – это не о внезапном крахе, а о постепенном угасании. Типичный сценарий для бизнесов, которые долго оставались успешными и утратили способность меняться вместе с рынком.

Как писал УНИАН, количество корпоративных банкротств в США выросло до самого высокого уровня с 2010 года: по меньшей мере 717 компаний подали заявления в 2025 году на фоне инфляции, высоких ставок и торговых ограничений. Больше всего пострадал промышленный сектор, где пошлины и дорогие кредиты привели к сокращению рабочих мест и волне неплатежеспособности.

Эксперты отмечают рост "мега-банкротств" и подчеркивают, что бизнес оказался между ростом расходов и невозможностью переложить их на потребителей.

