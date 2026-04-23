США рискуют проиграть войну Китаю: адмирал США указал на слабое место

США рискуют проиграть ожидаемую многими войну против Китая, если срочно не начнут создавать большой арсенал дешевого высокоточного оружия. Такое мнение высказал глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Сэмюэл Папаро, пишет Business Insider.
Выступая с докладом перед Конгрессом, он отметил, что беспилотники и недорогие ракеты уже продемонстрировали фундаментальное влияние на ход военных конфликтов в Украине и в Персидском заливе. По его словам, широкое использование большого количества более дешевого оружия везде, где не требуются дорогие передовые системы (например, для сбития дронов-камикадзе), крайне важно в противостоянии со странами, обладающими значительными арсеналами оружия.
"Коммерциализация дешевого, распределенного, высокоточного оружия для уничтожения. Это технология, которую мы должны принять, или проиграем", – подчеркнул адмирал.
В своем бюджете на 2027 финансовый год Белый дом планирует потратить более 74 миллиардов долларов на дроны и решения для борьбы с ними. Это в три раза больше, чем расходы США на эти сферы в 2026 году. Папаро назвал этот рост "историческим" и добавил, что Индо-Тихоокеанский регион станет первым театром военных действий, где США будут системно полагаться на дешевое оружие.
Помимо дронов, армии США нужны недорогие классические ракеты. Но об отказе от более продвинутых и дорогих систем речь тоже не идет. По словам Папаро, наличие всего набора систем дает больше возможностей армии США.
Китай готовится к войне
Как писал УНИАН, Китай продолжает активно модернизировать свою армию и наращивать ракетный потенциал, несмотря на внутренние кадровые чистки. По оценкам американской разведки, в 2025 году ракетный арсенал китайской армии вырос примерно до 3450 единиц, в частности увеличилось количество баллистических ракет средней дальности DF-26. В долгосрочной перспективе Китай планирует существенно усилить именно баллистический и гиперзвуковой компонент, а также расширить ядерный арсенал, который уже превышает 600 боеголовок.
Параллельно Китай усиливает военное давление на Тайвань посредством масштабных учений, включающих сценарии блокады и ударов по инфраструктуре. Однако, по оценкам США, Пекин пока не уверен в способности провести полномасштабную операцию, учитывая возможное вмешательство США и союзников.