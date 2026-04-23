США рискуют проиграть войну Китаю: адмирал США указал на слабое место

В настоящее время Пентагон начал увеличивать финансирование этого проблемного направления.

США рискуют проиграть ожидаемую многими войну против Китая, если срочно не начнут создавать большой арсенал дешевого высокоточного оружия. Такое мнение высказал глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Сэмюэл Папаро, пишет Business Insider.

Выступая с докладом перед Конгрессом, он отметил, что беспилотники и недорогие ракеты уже продемонстрировали фундаментальное влияние на ход военных конфликтов в Украине и в Персидском заливе. По его словам, широкое использование большого количества более дешевого оружия везде, где не требуются дорогие передовые системы (например, для сбития дронов-камикадзе), крайне важно в противостоянии со странами, обладающими значительными арсеналами оружия.

"Коммерциализация дешевого, распределенного, высокоточного оружия для уничтожения. Это технология, которую мы должны принять, или проиграем", – подчеркнул адмирал.

В своем бюджете на 2027 финансовый год Белый дом планирует потратить более 74 миллиардов долларов на дроны и решения для борьбы с ними. Это в три раза больше, чем расходы США на эти сферы в 2026 году. Папаро назвал этот рост "историческим" и добавил, что Индо-Тихоокеанский регион станет первым театром военных действий, где США будут системно полагаться на дешевое оружие.

Помимо дронов, армии США нужны недорогие классические ракеты. Но об отказе от более продвинутых и дорогих систем речь тоже не идет. По словам Папаро, наличие всего набора систем дает больше возможностей армии США.

Китай готовится к войне

Как писал УНИАН, Китай продолжает активно модернизировать свою армию и наращивать ракетный потенциал, несмотря на внутренние кадровые чистки. По оценкам американской разведки, в 2025 году ракетный арсенал китайской армии вырос примерно до 3450 единиц, в частности увеличилось количество баллистических ракет средней дальности DF-26. В долгосрочной перспективе Китай планирует существенно усилить именно баллистический и гиперзвуковой компонент, а также расширить ядерный арсенал, который уже превышает 600 боеголовок.

Параллельно Китай усиливает военное давление на Тайвань посредством масштабных учений, включающих сценарии блокады и ударов по инфраструктуре. Однако, по оценкам США, Пекин пока не уверен в способности провести полномасштабную операцию, учитывая возможное вмешательство США и союзников.

