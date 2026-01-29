В феврале 2026 года налогообложение земельных участков снова в центре внимания, особенно среди пенсионеров.

Ранее мы уже писали, какой налог при продаже земельного участка необходимо сплатить его владельцу. Однако с тех пор появилось немало слухов о возможных переменах в законодательстве, усилении контроля за уплатой налогов или льготных послаблениях для владельцев земли.

В этой статье вы найдете детальное объяснение, что такое земельный налог и какие изменения может ожидать налог на земельный пай для пенсионеров в 2026 году.

Налог на земельный участок и налог на земельный пай – в чем разница

В Украине земельные паи – это части сельскохозяйственной земли, которые были переданы бывшим работникам колхозов и совхозов. Владельцы этих паев могут сдавать их в аренду или обрабатывать самостоятельно.

Видео дня

С 1 января 2022 года для владельцев земли в Украине было введено минимальное налоговое обязательство (МНО), а с 2023 года оно распространилось и на паевые участки, не сдающиеся в аренду.

Это значит, что если пай не арендуется аграрным предприятием, его владелец обязан заплатить за него фиксированную сумму – как ее рассчитать вы сможете найти ниже по статье.

При этом важно понимать, что налог на земельный пай входит в стандартный земельный налог, но взимается именно за каждый паевой участок земли в частной собственности.

Как рассчитать налог на земельный участок – кто обязан платить и сколько

В соответствии с Законом Украины № 4015‑IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения", размер МНО составляет 5,7% от нормативной денежной оценки (НДО) земли – и в 2026 году изменений не ожидается. Однако также как и в прошлом году, в настоящем будут действовать минимальные пороговые значения, ниже которых МНО быть не может:

• 1400 грн за 1 гектар пашни;

• 700 грн за 1 гектар других сельхозугодий.

Наконец самое главное – в общую сумму МНО засчитываются уже уплаченные налоги, связанные с использованием земли и сельхоздеятельностью.

К таковым налогам относятся: земельный налог, единый налог (для плательщиков 4-й группы), налог на прибыль, а также НДФЛ и военный сбор, уплаченные с заработной платы наемных работников.

Соответственно если совокупность этих платежей меньше рассчитанного МНО, разницу необходимо будет доплатить.

Формула подсчета

Расчет МНО, хотя и может показаться сложным, вполне можно выполнить самостоятельно, зная нормативную денежную оценку земли.

Основная формула расчета выглядит так:

МНО = Нормативная денежная оценка земельного участка × коэффициент × количество месяцев владения / 12.

Коэффициент из этой формулы определяется Налоговым кодексом Украины и применяется одинаково ко всем владельцам сельскохозяйственных земель одной категории.

Нужно ли пенсионерам платить земельный налог – кто может не платить за паевые участки

В Налоговом кодексе Украины перечислены категории граждан, освобожденные от уплаты земельного налога (ст. 281 НКУ).

В список льготных категорий входят: пенсионеры по возрасту, ветераны войны, люди с инвалидностью I–II групп, родители, у которых трое и больше несовершеннолетних детей, а также лица, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы.

При этом льготы действуют лишь для участков земли определенных типов и в рамках установленных норм:

• для личного сельского хозяйства – до 2 га;

• для приусадебных участков: в селах – до 0,25 га, в поселках – до 0,15 га, в городах – до 0,10 га;

• для личных дач – до 0,10 га;

• для личных гаражей – до 0,01 га;

• для ведения садоводства – до 0,12 гектара.

Однако льготы по всем перечисленным категориям не распространяются на земельные паи. Поэтому не имеет значения, оплачивают ли пенсионеры земельный налог: им вам все равно придется платить налог на пай на тех же основаниях, что и другим владельцам.

Тем не менее есть лишь одно исключение, при котором от уплаты налогов освобождаются владельцы как участков, так и паев. Это исключение касается физических лиц при условии, если их земельные участки или паи сданы в аренду плательщику единого налога четвертой группы (п. 281.3 ст. 281 НКУ). В таком случае налог за арендованную землю должен платить арендатор, а не владелец.

МНО, в свою очередь, не применяется к земельным участкам, если их совокупная площадь менее 0,5 га (при выполнении установленных законом условий), а также к участкам, расположенным на территориях активных боевых действий или на временно оккупированных территориях, на период действия соответствующего статуса.

Как получить льготы на земельный налог для пенсионеров – все необходимые действия

Чтобы получить льготу, нужно обратиться в налоговую инспекцию по месту нахождения участка и предоставить документы, которые подтверждают ваше право на нее.

Список необходимых документов зависит от того, к какой категории льготников вы относитесь.

Следующие документы указаны в пункте 281.2 статьи 281 НКУ:

• Пенсионеры по возрасту – пенсионное удостоверение (по возрасту);

• Ветераны войны – удостоверение ветерана войны (участника боевых действий или другой соответствующий документ);

• Люди с инвалидностью I–II групп – справка об инвалидности I или II группы, выданная официальным медико-социальным учреждением;

• Родители с тремя и более несовершеннолетними детьми – свидетельства о рождении детей и документ, подтверждающий родительский статус;

• Лица, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы – удостоверение участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, выданное уполномоченным органом.

Таким образом, с 1 февраля 2026 года никаких новых льгот на налог на земельный пай для пенсионеров не планируется. Пенсионеры обязаны платить налог за паи в обычном порядке, за исключением случаев аренду паев плательщиками налога 4-й группы.

Вас также могут заинтересовать новости: