Цены на медь упали после достижения самого высокого уровня с февраля: сколько стоит металл

Отмечается, что укрепление рынка меди в Китае также способствовало росту цен на этот металл.

Цены на медь снизились, как и на другие металлы. Инвесторы следят за развитием событий на Ближнем Востоке после того, как мирные переговоры зашли в тупик, а США и Иран соперничают за контроль над Ормузским проливом.

Издание Bloomberg пишет, что ключевой индекс цен на металлы на Лондонской бирже достиг рекордного уровня 22 апреля после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие с Ираном будет действовать неопределенный срок, пока Вашингтон ждет от Тегерана мирного предложения. Иранские власти заявили, что не планируют в ближайшее время участвовать в переговорах.

США продолжают морскую блокаду судов, следующих в и из иранских портов, чтобы оказать давление на Тегеран, в то время как Иран препятствует прохождению большей части судов через Ормузский пролив. Продолжающиеся сбои в судоходстве поддерживают высокие цены на энергоносители и угрожают мировому экономическому росту.

По состоянию на 06:23 по киевскому времени цена на медь снизилась на 1,5% - до 13 225,50 доллара за тонну после того, как 22 апреля она подскочила на 1,5% - до самого высокого уровня с начала февраля. Таким образом, 1 килограмм металла обойдется в 13,23 доллара.

В последние недели металлы демонстрировали сильную динамику после того, как США и Иран договорились о прекращении огня и ослабли опасения по поводу дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

Укрепление рынка меди в Китае также способствовало росту цен, поскольку покупатели, похоже, более спокойно относятся к ценам выше 13 000 долларов за тонну.

"Внутренний спрос в Китае остается относительно высоким, а запасы быстро сокращаются, что обеспечивает прочную поддержку ценам на медь. Однако из-за значительной неопределенности на макроэкономическом уровне цены по-прежнему не имеют четкой тенденции", - отметил руководитель отдела исследований цветных металлов компании Xiamen C&D Co. Яна Вэйцзюня.

Цены на металлы - последние новости

12 апреля цены на алюминий выросли до четырехлетнего максимума, поскольку блокада иранских портов, введенная президентом США Дональдом Трампом, грозит еще большими перебоями в поставках из стран Персидского залива.

20 апреля цены на железную руду выросли на фоне сохраняющегося высокого спроса со стороны Китая в преддверии первомайских праздников на фоне краткосрочного ограничения предложения.

