Миру угрожает небывалый дефицит меди: аналитики объяснили причины

S&P Global прогнозирует рост мирового спроса на медь на 50% к 2040 году

Аналитики S&P Global предупредили, что мир ждет серьезный дефицит меди из-за гонки за искусственным интеллектом и роста расходов на оборону. Спрос на металл усиливается в то время, когда предложение со стороны рудников сталкивается со структурными ограничениями.

Издание Bloomberg пишет, что цена на медь взлетела до рекордного уровня, преодолев отметку в 13 000 долларов за тонну, что было вызвано рядом простоев на рудниках и накоплением запасов металла в США в преддверии возможных пошлин от администрации президента Дональда Трампа. В то время как поставки меди в США привел к росту цен выше уровня, обусловленного базовым потреблением, новые области спроса сигнализируют о еще более напряженной ситуации на рынке в долгосрочной перспективе.

S&P Global прогнозирует рост мирового спроса на медь на 50% до 42 млн тонн к 2040 году. Хотя традиционные источники, как строительство, бытовая техника, транспорт и энергетика, по-прежнему составляют большую часть спроса на медь, наибольший рост приходится на сферы, связанные с энергетическим переходом, включая электромобили, возобновляемые источники энергии, аккумуляторы и расширение энергосетей.

Новые источники спроса также набирают обороты. Ожидается, что потребление меди, связанное с центрами обработки данных и инфраструктурой искусственного интеллекта, резко возрастет, поскольку к 2040 году установленная мощность центров обработки данных в мире увеличится почти в четыре раза. Согласно результатам исследования, спрос со стороны этих сфер может примерно утроиться к 2040 году, добавив в совокупности 4 миллиона тонн потребления.

Кроме того, аналитики назвали еще один потенциальный источник спроса - гуманоидные роботы. Хотя эта технология находится на ранней стадии развития, согласно исследованию, 1 миллиард гуманоидных роботов, которые будут эксплуатироваться к 2040 году, потребуют около 1,6 миллиона метрических тонн меди в год, или около 6% от текущего потребления.

Однако ожидается, что мировое производство меди достигнет пика в 33 миллиона тонн в 2030 году, поскольку качество руды в нынешних шахтах ухудшается, а новые проекты сталкиваются с препятствиями в области разрешений, финансирования и строительства.

Исследование показывает, что даже с учетом резкого увеличения объема переработанной меди, который, как ожидается, за этот период более чем удвоится и достигнет 10 миллионов тонн, дефицит составит 10 миллионов тонн.

Проблема поставок усугубляется длительными сроками разработки, растущими затратами и высокой концентрацией цепочки поставок, что делает рынок все более уязвимым для сбоев по мере роста спроса, пишет S&P.

Многие сырьевые материалы, в том числе неблагородные металлы, продемонстрировали значительный рост в начале 2026 года, в том числе и медь.

2 января цены на алюминий впервые за более чем три года поднялись выше отметки в 3000 долларов за тонну. Подорожанию металла способствовало ожидаемое сокращение предложения и прогнозируемый уровень спроса.

Кроме того, 7 января цены на железную руду достигла максимума с февраля 2025 года. Этому способствовали перспективы макроэкономической поддержки в Китае и предпраздничное пополнение запасов.

