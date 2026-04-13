Из-за блокады Ормузского пролива цены на алюминий резко выросли до четырехлетнего максимума

США объявили о введении блокады всех морских судов, которые будут заходить в иранские порты.

Цены на алюминий в Лондоне выросли до четырехлетнего максимума, поскольку блокада иранских портов, введенная президентом США Дональдом Трампом, грозит еще большими перебоями в поставках из стран Персидского залива.

Издание Bloomberg пишет, что алюминий подорожал на 1,4% до 3 547,50 доллара за тонну на Лондонской бирже металлов по состоянию на 10:02 по киевскому времени. Цена на металл также выросла на 0,5% до 24 740 юаней за тонну на Шанхайской фьючерсной бирже. Медь подорожала на 0,4% до 12 892,50 доллара, а цинк продемонстрировал рост на 0,3%. Фьючерсы на железную руду в Сингапуре поднялись на 0,9%.

Стоит отметить, что Ближний Восток обеспечивает около 9% мирового производства алюминия. Ранее Emirates Global Aluminium PJSC, крупнейший производитель в регионе, понес ущерб в результате боевых действий. Как сообщалось, один из его металлургических заводов был выведен из строя в результате иранской атаки в начале месяца.

Большинство других базовых металлов в понедельник, 13 апреля, не продемонстрировали роста цен или даже подешевели, поскольку провал переговоров между США и Ираном на выходных разрушил кратковременный период рыночного оптимизма.

Эксперты считают, что рынок металлов находится под давлением из-за слабого спроса. Они отмечают, что резкий рост цен на энергоносители вредит мировой экономике, что может сказаться, в частности, на спросе на металлы.

Повышенные цены на энергоносители сдерживают, в частности, спрос в Китае. На сегодняшний день запасы в крупнейшей стране-потребителе металлов уже выросли до самого высокого уровня с 2020 года. Эксперты прогнозируют, что относительно слабый спрос со стороны Китая будет ограничивать потенциал для роста цен на алюминий.

США заявили о введении морской блокады всех судов, заходящих в иранские порты или выходящих из них. В то же время силы CENTCOM (Центральное командование Вооруженных сил США) обещают, что не будут препятствовать свободе судоходства для судов, проходящих через Ормузский пролив в неиранские порты или из них.

Отметим, что обычно через Ормузский пролив ежедневно проходит около 150 судов. В марте, по данным S&P Global Market Intelligence, за весь месяц этим водным путем прошло чуть более 150 судов.

