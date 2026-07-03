Цены на медь стремительно растут: сколько теперь стоит металл

Отмечается, что индекс доллара снизился второй день подряд, что сделало металлы более доступными для держателей других валют.

Цены на медь в пятницу, 3 июля, выросли вместе с другими промышленными металлами на фоне ослабления доллара и снижения ожиданий относительно повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США в ближайшие месяцы.

Издание Bloomberg пишет, что на Лондонской бирже металлов цены на медь поднялись на 1%. Слабые данные по рынку труда в США сдержали ставки на повышение стоимости заимствований и частично ослабили понижательное давление на промышленный спрос. Кроме того, индекс доллара снизился второй день подряд, что сделало металлы более доступными для держателей других валют.

В последние недели промышленные металлы находились под давлением после того, как американские политики заговорили об ужесточении денежно-кредитной политики. В частности, цены на алюминий упали до довоенного уровня на фоне ожиданий возобновления поставок из Ближнего Востока, поскольку после заключения в прошлом месяце временного мирного соглашения между США и Ираном через Ормузский пролив проходит все больше судов.

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"Доллар ослаб на фоне снижения цен на нефть и слабых данных по занятости в США, что благоприятно сказывается на цене меди. Однако потенциал роста будет по-прежнему ограничен продолжающейся слабостью традиционных отраслей", – сказал руководитель аналитического отдела брокерской компании Chaos Ternary Futures Co Ли Сюэчжи.

По состоянию на 5:35 утра по киевскому времени цена на медь на LME выросла на 0,7% - до 13 413 долларов за тонну. Таким образом, 1 килограмм стоит 13,41 доллара.

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30 июня цены на золото продолжили снижаться и направлялись к самому значительному месячному падению с октября 2008 года.

При этом 1 июля цены на алюминий упали до самого низкого уровня с середины февраля, потому что доллар давил на сырьевые рынки.

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