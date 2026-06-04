Цены на критически важное сырье обвалились до минимума за два месяца: сколько стоит сейчас

Ряд факторов ослабляют цены на железную руду.

Цены на железную руду упали до минимума за два месяца. Рост предложения и сезонное снижение спроса на сталь оказали давление на настроения на рынке.

Издание Bloomberg пишет, что фьючерсы на сырье для производства стали подешевели на 1,1% - до 102,50 доллара за тонну в начале азиатских торгов, достигнув самого низкого дневного уровня с 14 апреля и приблизившись к самому низкому значению с марта.

Рост мировых поставок железной руды сталкивается с летним межсезонным спадом спроса на сталь, что усугубляет проблему переизбытка предложения на рынке Китая. В то же время сильный рост цен на коксующийся уголь начал сжимать маржу в сталелитейной отрасли, ослабляя цены на железную руду.

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Снижение цен на нефть также может привести к снижению фрахтовых ставок, устранив один из ключевых факторов поддержки цен на железную руду с момента начала войны на Ближнем Востоке.

Между тем, трейдеры заявили, что ожидают ограниченного влияния на рынок от затруднений в переговорах по долгосрочным контрактам между China Mineral Resources Group Co и Fortescue Ltd.

По состоянию на 5:32 по киевскому времени фьючерсы на железную руду в Сингапуре упали на 1,1% - до 102,55 доллара за тонну.

Цены на металлы - последние новости

Цены на медь неожиданно пошли вниз вместе с другими промышленными металлами на фоне новых ударов США в Персидском заливе и неопределенности относительно прекращения войны с Ираном.

При этом цены на золото упали до самого низкого уровня за два месяца из-за ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики для сдерживания инфляции и отсутствия признаков скорого завершения поддерживаемой США войны с Ираном.

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