Цены на алюминий упали до минимума с февраля

Завершение военных действий на Ближнем Востоке оказало негативное влияние на цены на алюминий.

Цены на алюминий упали до самого низкого уровня с середины февраля. Укрепление доллара оказывает давление на сырьевые рынки.

Издание Bloomberg пишет, что промышленный металл продолжил падение после снижения на 16% в июне – самого значительного месячного падения с 2008 года. Завершение военных действий на Ближнем Востоке оказало негативное влияние на цены на алюминий, которые в марте–мае резко выросли из-за сокращения поставок из этого региона, на долю которого приходится почти десятая часть мирового производства.

За последние два месяца доллар укрепился на 2,5%, отчасти благодаря более жесткой позиции Федеральной резервной системы США. Это делает сырьевые товары, на которые цены устанавливаются в американской валюте, более дорогими для покупателей.

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Инвесторы обеспокоены дальнейшим укреплением доллара, которое сказывается на настроениях в отношении промышленных металлов, а также золота и серебра, отметил трейдер компании Hangzhou Chenglian Industrial Co Чжэнтин Чжоу. По его словам, некоторые китайские инвесторы также перенаправляют средства из сырьевых рынков в акции в связи с ростом местного фондового рынка.

На Лондонской бирже металлов (LME) цена на алюминий по состоянию на утро достигла отметки в 3 071 доллар за тонну, после того как упала до 3 060 долларов – самого низкого уровня с 19 февраля. Таким образом, 1 килограмм металла стоит 3, 07 доллара.

В то же время медь подешевела на 0,9% - до 13 254 долларов (13,25 долл./кг) Цена на железную руду снизилась на 1,6% - до 97,50 доллара за тонну (0,98 долл./кг)

Цены на металлы - последние новости

24 июня цены на медь выросли и достигли минимума за семь недель. Ослабление доллара и рост акций компаний, занимающихся искусственным интеллектом, поддержали металл.

30 июня цены на золото продолжили снижаться и направлялись к самому значительному месячному падению с октября 2008 года. Инвесторы отходят от опасений по поводу ситуации на Ближнем Востоке и все больше ожидают повышения процентных ставок в США для сдерживания высокой инфляции.

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