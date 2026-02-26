Война продлится весь 2026 год: ЕБРР значительно ухудшил прогноз для экономики Украины

Мирное соглашение в начале 2026 года могло бы существенно улучшить прогноз.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что экономика Украины в этом году вырастет на 2,5%, а в следующем году – на 4%. При этом предыдущий прогноз Банка был значительно выше – 5% роста ВВП в 2026 году, говорится в отчете ЕБРР.

"Украина сохраняет макроэкономическую стабильность, несмотря на войну. Рост реального ВВП, медленный в начале года, резко ускорился к концу 2025 года, что дало показатель за весь год в 2%", - говорится в документе.

Ухудшение прогноза связано с тем, что в предыдущем отчете предполагалось прекращение огня и выигрыш от послевоенного восстановления уже в этом году, что позволяло ожидать роста в 2026 году на уровне 5%. В ЕБРР отмечают, что экономические показатели в 2025 году были сформированы серьезными ограничениями военного времени.

Видео дня

"Дефицит электроэнергии, более слабое сельскохозяйственное производство и постоянная нехватка рабочей силы негативно влияли на рост, в то время как целенаправленные атаки России на инфраструктуру создали постоянные логистические препятствия", - говорится в отчете.

Торговый дефицит увеличился из-за сокращения экспорта зерна и окончания действия временных торговых преференций Европейского Союза. Тем не менее, многие сектора продолжали адаптироваться, что отражает высокую устойчивость и способность фирм эффективно работать, несмотря на потрясения.

По базовому сценарию, при котором война России против Украины продолжится в течение 2026 года, прогнозируется, что рост реального ВВП составит 2,5% в этом году, а в 2027 году он вырастет до 4% в случае окончания войны. При этом отмечается, что мирное соглашение в начале 2026 года могло бы существенно улучшить прогноз. Однако дефицит электроэнергии, ограничение рабочей силы и слабость сельскохозяйственного производства продолжают создавать значительные краткосрочные риски.

Прогнозы роста экономики Украины

Национальный банк в январе ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2026 году из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру. По словам главы НБУ Андрея Пышного, осложнение ситуации в энергосекторе еще долгое время будет ограничивать деловую активность, поэтому реальный ВВП в 2026 году вырастет умеренно – на 1,8%.

В октябре 2025 года Всемирный банк радикально снизил свой прогноз роста ВВП Украины в 2026 году с 5,2% до 2%. Это связано с тем, что банк ожидал в своих прогнозах окончания войны в 2025 году.

Вас также могут заинтересовать новости: