Конец эпохи дешевых покупок из Китая: ЕС вводит новый сбор на посылки стоимостью до €150

Новые правила будут действовать в течение двух лет.

Эпоха сверхдешевых покупок на азиатских маркетплейсах вроде Temu, Shein и AliExpress подходит к концу. Европейский Союз отменяет беспошлинный ввоз посылок стоимостью до 150 евро и вводит временный сбор в размере 3 евро за каждую товарную категорию в заказе

Как пишет польское издание Gazeta Prawna, уже с 1 июля 2026 года вступают в силу новые таможенные правила, направленные на мелкие отправления небольшой стоимости. Для потребителей это означает, что привычные льготы для дешевых заказов остаются в прошлом.

До сих пор посылки стоимостью до 150 евро, поступавшие из стран за пределами ЕС, были полностью освобождены от таможенных пошлин. Однако Брюссель решил ликвидировать эту лазейку. Новые правила будут действовать в течение двух лет – с июля 2026-го по июль 2028 года.

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Согласно новым нормам, к каждой посылке стоимостью до 150 евро будет добавляться сбор в размере 3 евро за каждую товарную категорию в заказе. Согласно разъяснениям налогово-таможенных органов Польши, одной товарной категорией считается товар или группа товаров с одинаковым таможенным кодом, идентичным описанием и страной происхождения.

Цель нововведения – борьба с распространенной практикой, когда крупные заказы искусственно разбивают на несколько мелких посылок, а продавцы намеренно занижают заявленную стоимость товаров для уклонения от таможенных платежей.

Отмечается, что предыдущие льготы были введены прежде всего для уменьшения бюрократической нагрузки. Теперь, благодаря цифровизации таможенных систем, обработка данных о каждом отправлении уже не представляет технической проблемы.

Масштабы явления, с которым пытается бороться ЕС, огромны. По данным Европейской комиссии, в 2024 году в страны Евросоюза поступило около 4,6 млрд дешевых посылок. Это почти вдвое больше, чем годом ранее, когда их количество составляло 2,3 млрд.

Исследование KPMG также демонстрирует популярность азиатских платформ среди польских покупателей. В период с осени 2024-го по осень 2025 года Temu, Shein и AliExpress обеспечили в Польше продажи на сумму 11,6 млрд злотых. Это соответствует примерно 100 млн посылок в год – в среднем по три отправления на каждого жителя страны. Средняя стоимость заказа составляла всего 120 злотых, а основными клиентами были молодые жители крупных городов.

Налоги на посылки в ЕС – последние новости

В Украине международные посылки стоимостью до 150 евро не облагаются НДС и не облагаются пошлиной. Однако введение НДС для иностранных отправлений является требованием международных партнеров для предоставления финансирования Украине.

Европейский Союз свяжет выделение части помощи Украине в размере 90 миллиардов евро с введением непопулярных налоговых изменений, которых ранее требовал Международный валютный фонд. Для получения части этого пакета помощи в размере 8 млрд евро Киев должен принять закон о налогообложении международных посылок стоимостью до 150 евро налогом на добавленную стоимость в размере 20%.

26 мая Верховная Рада полностью отклонила законопроект №12360 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины. Ряд поправок к документу, внесенных перед вторым финальным чтением, предусматривал введение налогообложения зарубежных посылок стоимостью до 150 евро.

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