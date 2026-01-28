Алюминий резко подскочил к максимуму за последние четыре года

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. повысили прогнозы по алюминию

Цены на алюминий поднялись до самого высокого уровня почти за четыре года. Другие неблагородные металлы также подорожали на фоне невозмутимости президента США Дональда Трампа в связи с резким падением курса доллара.

Изданием Bloomberg пишет, что индекс доллара упал почти на 3%, что сделало сырьевые товары, цены на которые устанавливаются в этой валюте, более дешевыми для многих покупателей. Алюминий подорожал на 2,9% до 3300 долларов за тонну на Лондонской бирже металлов – максимум с апреля 2022 года.

Цены на основные металлы начали 2026 год с сильного роста. Помимо ослабления доллара, вызванного непредсказуемой политикой Трампа и нападками на Федеральную резервную систему США, они выиграли от перехода к более твердым активам.

Кроме того, Китай ограничил мощности плавильных заводов, и пока не ясно, как быстро производители в остальных странах мира смогут нарастить производство, чтобы удовлетворить растущий спрос на алюминий, вызванный энергетическим переходом.

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. повысили прогнозы по алюминию. Ожидается, что в первом полугодии его средняя цена составит 3150 долларов за тонну, что выше предыдущего прогноза в 2575 долларов, но все еще ниже текущих цен.

Однако соруководитель отдела анализа акций Goldman Трина Чен предупредила, что рост цен на основные металлы находится под угрозой из-за снижения потребления в производстве, особенно в Китае.

По состоянию на 8:24 по киевскому времени алюминий подорожал на 2,2% до 3278 долларов за тонну на Лондонской бирже металлов. Таким образом, 1 килограмм металла стоит 3,28 доллара.

Цены на металлы - последние новости

Цена на золото подскочила до рекордного уровня более 5100 долларов за унцию, продолжая исторический рост. Инвесторы скупают этот безопасный актив на фоне растущей геополитической неопределенности.

19 января цены на серебро достигли рекордных максимумов после того, как президент США Дональд Трамп предупредил о введении дополнительных пошлин для некоторых европейских стран в рамках спора относительно Гренландии.

