Золото и серебро бьют рекорды из-за заявлений Трампа о Гренландии: сколько стоят металлы

Только в этом году серебро подорожало более чем на 30%.

Золото и серебро достигли рекордных максимумов в понедельник, 19 января. Интерес инвесторов к безопасным активам значительно вырос после того, как президент США Дональд Трамп предупредил о введении дополнительных пошлин для некоторых европейских стран в рамках спора относительно Гренландии.

Как отмечает Reuters, спотовое золото достигло рекордного максимума в 4689,39 доллара за унцию или 150,78 доллара за грамм. Спотовое серебро обновило рекорд на отметке в 94,08 доллара за унцию или 3,03 доллара за грамм. В целом белый металл уже подорожал более чем на 30% с начала этого года.

Что касается других драгоценных металлов, то спотовая цена на платину выросла на 1,2% до 2355,96 доллара за унцию (грамм - 75,75), а на палладий - на 0,7% до 1811,55 доллара за унцию (грамм - 58,25).

Видео дня

17 января Трамп пригрозил нескольким европейским союзникам серией эскалационных пошлин, если США не позволят купить Гренландию. ЕС готовит меры в ответ на американские пошлины, поэтому доллар падает из-за риска торговой войны.

Фондовые рынки также упали из-за последних угроз Трампа. Зато заявления американского президента повысили интерес инвесторов к безопасному золоту, японской иене и швейцарскому франку, чтобы избежать рисков.

Золото, как правило, хорошо показывает себя в периоды геополитической и экономической неопределенности, а также в условиях низких процентных ставок. В 2025 году его стоимость выросла более чем на 64%, а с начала этого года – более чем на 8%.

Цены на металлы – последние новости

На прошлой неделе серебро впервые преодолело отметку в 90 долларов за унцию в первую очередь из-за чрезмерного давления администрации Дональда Трампа на Федеральную резервную систему США и растущих геополитических рисков. Аналитики предупреждали, что это еще не предел.

Сразу после Нового года стоимость алюминия впервые за три года превысила отметку в 3000 долларов за тонну. Производство этого металла по всему миру сокращается, в то время как спрос остается на высоком уровне.

