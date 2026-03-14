Специалисты назвали MacBook Neo самым ремонтопригодным ноутбуком Apple

Специалисты по ремонту техники iFixit провели разборку MacBook Neo и остались приятно удивлены тем, что увидели внутри устройства. По их словам, это самый ремонтопригодный ноутбук Apple за более чем десятилетие. 

Разборка показала, что компания сделала заметный шаг навстречу ремонтопригодности. В частности, в конструкции используется меньше клея и больше винтов, благодаря чему ключевые компоненты проще снять и заменить. Например, батарея закреплена винтами, а не приклеена, что значительно упрощает ее замену

Также Apple сильно заморочилась над модульностью компоновки: отдельные элементы, включая камеру, порты USB-C и сканер отпечатков пальцев, можно заменить без полной разборки ноутбука. Клавиатура тоже зафиксирована при помощи винтиков – хотя для этого потребуется открутить 41 винтик.

Специалисты назвали MacBook Neo самым ремонтопригодным ноутбуком Apple

Тем не менее идеальным ноутбук назвать нельзя. Специалисты по ремонту указали на пару ограничений: оперативная память по-прежнему припаяна к материнской плате, поэтому ее нельзя обновить после покупки. Это может ограничить возможности апгрейда и будущую производительность.

В целом эксперты считают, что выбранный подход хорошо подходит для аудитории Neo – прежде всего студентов и образовательных учреждений. Более простая замена батареи, клавиатуры и портов повышает шанс, что ноутбук прослужит дольше и будет дешевле в ремонте.

Специалисты назвали MacBook Neo самым ремонтопригодным ноутбуком Apple

В результате iFixit присвоила ноутбуку оценку ремонтопригодности 6 баллов из 10, что лучше, чем у Air- и Pro-моделей.

Блогеры и СМИ называют MacBook Neo  "прорывом в своем классе". Ноутбук от Apple выгодно выделяется на фоне конкурентов качеством дисплея и его яркостью, а также алюминиевым корпусом. Отдельной похвалы удостоился механический трекпад.

Руководитель Asus назвал MacBook Neo за $599 "шоком для всего рынка". Ноутбук попросту оказался слишком дешевым для текущей ситуации с дефицитом памяти.

