В США предложили закупать оружие для Украины за счет российских активов

Сенаторы подчеркнули, что США должны внести свой вклад в поддержку Украины.

В США двухпартийная группа из шести сенаторов внесла законопроект SABER, который призван расширить разрешенное использование конфискованных российских активов. В частности, предлагает покупать на них оружие для Украины. Об этом сообщается на сайте сенатора Тима Кейна.

"Решимость и стойкость украинцев в защите своей родины от российских войск заслуживают высокой оценки, и международное сообщество должно и впредь делать всё возможное, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для достижения успеха на поле боя и восстановления страны. Именно поэтому я присоединяюсь к своим коллегам и вношу этот двухпартийный законопроект, который позволит использовать суверенные активы России для закупки оборонной продукции, необходимой для поддержки Украины в борьбе против России", - заявил Кейн.

Законопроект SABER призван позволить использовать замороженные активы Центрального банка РФ не только на восстановление, гуманитарную помощь и компенсационные фонды, но и на закупку военного оборудования. Инициативу поддержали демократы Тим Кейн, Крис Кунс и Шелдон Уайтхаус, а также республиканцы Джон Корнин, Роджер Викер и Чак Грассли.

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"Закон REPO заложил важную основу для конфискации и перенаправления миллиардов долларов замороженных российских активов, чтобы помочь украинскому народу защитить свой суверенитет после неспровоцированного вторжения России в Украину. Расширив предусмотренные законом возможности использования средств для пополнения арсенала Украины, этот законопроект станет ещё одним шагом в помощи нашему союзнику в защите от российской агрессии и заставит Путина оплатить расходы на вооружение Украины", - отметил Корнин.

Кунс добавил, что сейчас Украина находится на передовой борьбы за свободу в Европе, защищая остальной мир от неспровоцированной агрессии. Он подчеркнул, что украинская армия мужественно сражается в невероятно сложных условиях, и США должны обеспечить ее необходимыми средствами и ресурсами.

Республиканец Грассли заявил, что США должны внести свой вклад в поддержку Украины. Более того, он отметил, что этот законопроект позволит помочь украинским войскам без затрат со стороны американских налогоплательщиков.

Удар по Лавре повлиял на отношение США к Украине

Ранее Politico писало, что президент Украины Владимир Зеленский во время саммита лидеров G7 принес снимки горящего Успенского собора в Киеве и показал их президенту США Дональду Трампу. В издании подчеркнули, что это стало решающим моментом встречи.

Сразу трое представителей G7 сообщили изданию, что фотографии горящих золотых куполов и повреждений Лавры, нанесенных россиянами, "заметно взволновали" президента США. Собеседники издания назвали это "последним толчком", который заставил Трампа решительно поддержать Украину в совместной декларации.

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