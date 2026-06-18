'Последний толчок': Politico раскрыло, как удар по Лавре повлиял на отношение США к Украине

Сначала считалось, что встреча "Большой семерки" обернется полным провалом для Европы и Украины, пишет издание.

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита лидеров G7 принес снимки горящего Успенского собора в Киеве и показал их Дональду Трампу. И это стало решающим моментом встречи. Об этом пишет Politico.

Сразу трое представителей G7 сообщили изданию, что фотографии горящих золотых куполов и повреждений Лавры, нанесенных россиянами, "заметно взволновали" президента США. Собеседники издания называют это "последним толчком", который заставил Трампа решительно поддержать Украину в совместной декларации.

Издание отмечает, что до начала заседания G7 ожидалось, что эта встреча завершится дипломатическим провалом. Однако партнерам, в частности президенту Франции Макрону, удалось выиграть переговоры с Трампом, заставив его обязаться предоставить Киеву больше военной поддержки.

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"Это была дипломатическая победа, основанная на многолетней работе над тем, как подстроиться под Трампа и согласовать его приоритеты. В данном случае - во всем, от минных тральщиков до китайских редкоземельных материалов", - отмечает издание.

Журналисты отмечают, что именно Макрон возглавил ужин других лидеров "Большой семерки", в ходе которого сторонам удалось убедить Трампа в том, что Украина на данном этапе войны одерживает победу, тогда как РФ терпит поражение.

В то же время издание пишет, что пока нет никакой гарантии того, что все эти усилия не будут сведены на нет из-за одного телефонного разговора между Трампом и Путиным. Однако на данном этапе все страны G7, включая США, поддержали ужесточение санкций против России и пообещали "непоколебимую поддержку" Киеву.

Саммит G7: важные новости

Напомним, ранее стало известно, что по итогам G7 лидеры договорились предоставить Украине лицензии, которые позволят ей увеличить военное производство. Параллельно страны договорились об увеличении поставок средств ПВО и ракет к ним.

Между тем Deutsche Welle, комментируя итоги встречи, отмечает, что именно сейчас сложились благоприятные условия для введения новых санкций против России. В частности, на фоне достигнутых договоренностей между США и Ираном, которые поддерживают возобновление судоходства через Ормузский пролив.

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