Европейская страна конфисковала российские активы на миллионы евро

Помимо конфискаций, Финляндия также начала процесс взыскания с РФ компенсаций за ущерб, нанесенный Украине.

Финское Национальное управление по взысканию долгов изъяло 3,7 млн евро, принадлежавших России, для компенсации убытков энергетической компании "Нафтогаз Украины", связанных с уничтожением ее имущества. Об этом сообщает Yle.

Ранее ведомство в основном изымало недвижимость, принадлежащую РФ, но в этом году конфискации касаются денежных средств.

Примерно 3,7 миллиона евро, переданных под временный арест, происходят из уже несуществующей программы сотрудничества ЕС по внешнему пограничному сотрудничеству, в которой участвовали Финляндия и Россия.

Эта программа была направлена на поддержку развития приграничных регионов между странами. Сами средства оставались в Финляндии.

Согласно документу исполнительной службы, Москва внесла свой финансовый вклад в размере 3,7 миллиона евро еще до начала войны против Украины в 2022 году.

Программа пограничного сотрудничества была приостановлена после полномасштабного вторжения. Всего с 2024 года Национальное управление по взысканию долгов изъяло российские активы на сумму более 40 миллионов евро.

В конце 2022 года MTV подсчитало, что за первое полугодие после вторжения в феврале Финляндия конфисковала российские активы почти на 190 миллионов евро.

Компенсация, которую должны выплатить россияне

Помимо арестов, Финляндия начала взыскивать с России компенсацию за причиненный ею ущерб.

На прошлой неделе стало известно, что Окружной суд Хельсинки принял решение о принудительном исполнении многомиллиардной компенсации, которую Постоянная палата третейского суда в Гааге обязала Россию выплатить в 2023 году.

Тогда, в апреле, суд постановил, что Москва должна выплатить около 4,3 миллиарда евро компенсации за незаконную экспроприацию активов в аннексированном Россией Крыму в 2014 году.

Бывший председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов назвал это решение "ключевой победой на энергетическом фронте" и заявил, что ожидает новых решений в пользу Украины.

В соответствии с международным правом, каждое государство-участник обязано выполнять это решение на своей территории, как это уже сделала Финляндия. Россия обжаловала это решение.

Если оно вступит в силу, российские государственные активы, арестованные в Финляндии на сумму более четырех миллиардов евро, должны быть переданы "Нафтогазу" в качестве компенсации.

Большинство замороженных средств Центрального банка РФ на территории стран Европейского Союза хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. При этом сама Бельгия выступает против конфискации этих активов.

В начале года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Владимиру Путину удалось повлиять на ситуацию таким образом, что страны Европы не решились конфисковать замороженные российские активы и полностью направить их на поддержку обороны Украины.

При этом президент Украины выразил благодарность за решение Европейского Союза бессрочно хранить их в замороженном состоянии.

Напомним, недавно Московский суд удовлетворил иск Центрального банка России и постановил взыскать с депозитария Euroclear убытки в размере 249 млрд долларов, связанные с замораживанием российских активов.

