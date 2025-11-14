50 тысяч гривен за рождение ребенка: президент подписал закон о новых выплатах

Если рождены двое и более детей, помощь предоставляется на каждого ребенка отдельно.

Сегодня, 14 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий выплату 50 тысяч гривен при рождении ребенка и вводящий новый порядок выплат государственной помощи семьям с детьми. Об этом говорится в карточке закона на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что речь идет о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению отцовства с профессиональной деятельностью.

Согласно принятому закону, при рождении ребенка с 1 января 2026 года родители смогут получить выплату в размере 50 тысяч гривен. Если рождены двое и более детей, помощь предоставляется на каждого ребенка отдельно.

Также предусматривается выплата по программе "Ясли", что является поддержкой для ухода за ребенком от 1 до 3 лет. Она будет предоставляться тем, кто начал работать на полный рабочий день после достижения ребенком одного года.

Кроме того, предусматриваются дополнительные 7 тысяч гривен в месяц для беременных женщин, которые официально не работают.

Напомним, что за соответствующий закон Верховная Рада проголосовала 5 ноября.

Новые выплаты от государства

1 ноября президент поручил правительству наработать пакет "зимней поддержки" для украинцев. Планировалось оказание помощи на примере прошлого года, когда гражданам было выплачено по тысяче гривен в рамках программы поддержки на зиму.

Также Зеленский тогда сообщил, что для украинцев внедрят бесплатные путешествия по железной дороге на 3 тысячи километров. Эта программа получила название "УЗ-3000".

13 ноября правительство одобрило механизм выплаты помощи гражданам по программе "Зимняя поддержка". Каждый украинец сможет получить единовременную выплату в 1000 гривен. Воспользоваться этими средствами можно будет до 30 июня 2026 года. В правительстве ожидают, что выплаты оформят 11 миллионов граждан.

