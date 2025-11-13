В правительстве ожидают, что выплаты оформят 11 миллионов граждан.

Сегодня, 13 ноября, правительство одобрило механизм выплаты помощи гражданам по программе "Зимняя поддержка". Таким образом каждый украинец сможет получить единовременную выплату в 1000 гривень. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

"Уже с этой субботы 15 ноября до 24 декабря 2025 года каждый украинец сможет подать заявку в "Дії" на 1000 грн. Оформить помощь можно и для себя, и для ребенка", - отметила Свириденко.

Зимняя поддержка как оформить

Средства можно получить, подав заявку одним из двух способов:

в приложении "Дія" - после обработки заявки средства поступят на карту "Национальный кэшбек". Потратить можно будет на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность и донаты Силам обороны;

в отделении "Укрпочты" - выплата придет на специальный счет. Средства, полученные таким образом, можно будет потратить на товары украинского производства в отделениях "Укрпочты", а также на оплату коммунальных услуг и донаты.

Отмечается, что воспользоваться этими средствами можно до 30 июня 2026 года.

В свою очередь министр социальной политики Денис Улютин отметил, что в 2025 году в рамках бюджета Минсоцполитики на выплату 1000 грн заложено 11 млрд грн. Таким образом в правительстве ожидают, что программой воспользуются 11 млн человек в этом году.

Зимняя еПоддержка 2026 - что известно

1 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству наработать пакет "зимней поддержки" для украинцев. Планировалось оказание помощи гражданам на примере прошлого года, когда гражданам было выплачено по тысяче гривень в рамках программы поддержки на зиму.

Также Зеленский тогда сообщил, что в этом году для украинцев внедрят бесплатные путешествия по железной дороге на 3 тысячи километров.

