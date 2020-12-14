Довыпуск прошел с доходностью 6,20% и ценой предложения при вторичном размещении 108,914%.

Украина в пятницу, 11 декабря, осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на сумму 600 миллионов долларов.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что этот дополнительный выпуск увеличил общую сумму еврооблигаций в обращении с процентной ставкой 7,253% и погашением 15 марта 2033 года, общая непогашенная сумма которых составила 2 миллиарда долларов. Довыпуск прошел с доходностью 6,20% и ценой предложения при вторичном размещении 108,914%.

Совместными лид-менеджерами транзакции еврооблигаций выступили BNP Paribas and Goldman Sachs International. Расчеты по выпуску должны состояться 18 декабря 2020 года.

По данным Минфина, привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.

"Мы рады объявить о прайсинге очередного публичного выпуска еврооблигаций в этом году. Расчетная доходность в 6,20% - это самая низкая доходность по публичным еврооблигациям в долларах США в истории Украины. Поддержка международных финансовых организаций и инвестиционного сообщества - чрезвычайно важная для нас в этом непростом году", - цитирует пресс-служба министра финансов Украины Сергея Марченко.

Что этому предшествовало

В июле Украина разместила 12-летние еврооблигации с погашением в марте 2033 года на 2 миллиарда долларов под 7,25% годовых, и за счет этого выпуска выкупит еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму 846,15 миллиона долларов.

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Автор: Екатерина Жирий