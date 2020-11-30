По словам Железняка, закон о госбюджете-2021 будут рассматривать либо через одну пленарную неделю (с 15 до 18 декабря), либо на внеочередном заседании с 7 декабря.

Верховная Рада может рассмотреть проект государственного бюджета на 2021 год через одну пленарную неделю или на внеочередном заседании после 7 декабря.

Об этом в своем Telegram-канале написал зампредседателя фракции "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

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Комментируя сегодняшнее заседание глав фракций, он отметил, что на заседании присутствовали руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Юлия Ковалив и спикер Дмитрий Разумков.

«Пока график Рады остается такой же. Дополнительные вопросы - в режиме внеочередного заседания», - добавил Железняк.

По его словам, было решено, что закон о госбюджете-2021 будут рассматривать либо через одну пленарную неделю (с 15 до 18 декабря), либо на внеочередном заседании с 7 декабря.

Касательно рассмотрения законопроектов президента о поддержке бизнеса депутат сообщил: "Скорее всего, ad hoc процедура на этой неделе, чтобы дать возможность Кабмину как можно быстрее внедрить компенсацию".

Вместе с тем, по его информации, на заседании не был достигнут компромисс, касающийся принятия закона об отсрочке использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.

"Опять все ушли думать", - написал Железняк.

"Законы по возобновлению антикоррупционной инфраструктуры. Надеюсь, будет найден компромисс по №4434. Выйдет комитетский закон "-д". И тоже надо спешить по процедуре ad hoc", - сообщил Железняк.

В то же время, председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прогнозирует, что проект государственного бюджета на 2021 будет рассматриваться на следующей неделе на внеочередном заседании Верховной Рады Украины.

Об этом он сказал в комментарии журналистам.

Арахамия отметил: «Бюджет решили рассматривать на следующей неделе и, я думаю, что он будет принят во втором чтении без таких существенных проблем».

В то же время, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил информацию о том, что парламент на этой неделе не будет голосовать за госбюджет-2021 во втором чтении.

"Бюджет, к сожалению, к нам поступил с серьёзной задержкой. Он поступил только в прошлую пятницу, хотя должен был быть в Верховной Раде намного раньше – фактически на неделю раньше. Согласно действующему законодательству и здравому смыслу, народные депутаты должны ознакомиться с этим документом, детально его изучить. На этой неделе физически мы его рассмотреть не успеваем", - сказал он.

По его словам, на рассмотрение бюджета отводится десять дней, поэтому парламент будет голосовать за бюджет или на следующей пленарной неделе, или на внеочередном заседании, которое может пройти в период с 7 по 11 декабря.

Госбюджет-2021: что известно

Кабмин на заседании 26 ноября утвердил проект государственного бюджета на 2021 год. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

При этом Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого перемотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

28 ноября председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада в декабре примет государственный бюджет Украины на следующий год.

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Авторы: Дмитрий Шварц, Надя Пришляк, Татьяна Поляковская