Сократить переходный период и ввести дополнительные пошлины: в Метинвесте призвали ЕС ужесточить санкции против российского металла

Несмотря на действующие санкции на импорт металла из России, в 2023 году страны ЕС закупили российской металлопродукции на €2,9 млрд. В 2024 году - на €2,6 млрд. При этом добыча железной руды и производство стали - вторая по значению отрасль в экономике россии по вкладу в ВВП и поступлениям в бюджет. То есть Европа продолжает наполнять российский бюджет, за счет которого страна-агрессор наращивает свой военный потенциал. Об этом рассказала комплаенс-офицер Группы Метинвест Ангелина Чачуна на конференции "Бизнес vs санкции", прошедшей в Киеве.

Она также отметила, что за три года полномасштабной войны Европа потратила более €5 млрд на закупку российских слябов - полуфабрикатов для производства стали. Больше всего импортировали Бельгия (42% объемов), Италия, Дания, Чехия и Франция, а основными покупателями стали заводы, принадлежащие к крупным российским металлургическим группам и имеющие производства в этих странах.

Санкции на российские стальные слябы действуют, но предусматривают переходный период, так что сейчас их можно покупать, это лишь вопрос внутренней позиции отдельных стран или бизнесов. Поэтому некоторые европейские страны полностью отказались от полуфабрикатов из России в пользу более дорогих альтернатив - из ЕС, Турции или Китая. А некоторые страны продолжают покупать - ведь стоимость российских стальных слябов в среднем на 80 евро ниже из-за доступа к дешевому газу, электроэнергии и рабочей силе.

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"В таких условиях доступ на рынок дешевых российских слябов подрывает стимулы для перехода на экологичное производство и ставит под угрозу реализацию климатических целей ЕС", - подчеркнула Чачуна.

Чтобы предотвратить эту ситуацию, следует наложить окончательные ограничения на ввоз российского железорудного сырья и стальных полуфабрикатов в ЕС: переходный период для импорта российских слябов следует сократить, а до окончательного запрета ввести дополнительные пошлины на всю российскую металлопродукцию.

"Параллельно следует ограничить ввоз других металлургических изделий из страны-агрессора - это значительно повлияет на финансирование войны", - подчеркнула комплаенс-офицер.

Она также отметила, что за три года полномасштабного вторжения риторика европейских компаний по выходу с российского рынка изменилась - и европейские компании, которые объявляли о закрытии бизнесов в России, уже год находились в процессе выхода с рынка.

"Украинский бизнес оказался под давлением американских, европейских и внутренних санкций, которые ограничивают его права и перспективы в ЕС. И без поддержки государства и диалога с европейскими институтами эти инициативы останутся лишь теорией", - сказала она.

Напомним, недавно издание Украинская правда провело расследование и выяснило, что второй самый богатый человек РФ, владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, ведет активное сотрудничество с предприятиями России, которые производят ракеты, дроны и ядерное оружие. В то же время, два завода Лисина продолжают спокойно работать в пригороде Брюсселя, а сам Лисин, несмотря на тесную дружбу с Путиным - не находится под санкциями ЕС.