'Боль и пустота': Орбан признал поражение на выборах в Венгрии

Орбан признал сокрушительное поражение, но не планирует уходить из политики и готовит "полное обновление" партии "Фидес".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые публично прокомментировал сокрушительное поражение на парламентских выборах, признав, что "политическая эра в Венгрии закончилась".

В интервью проправительственному изданию Patrióta он прямо заявил: "Это явное поражение. Степень поражения огромна".

По словам Орбана, он был уверен в победе, но результат стал для него шоком: "Я чувствовал боль и пустоту… Даже я думал, что мы победим".

Убедительная победа оппозиции

На выборах 12 апреля оппозиционная сила – партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром – завоевала 138 из 199 мест в парламенте, получив конституционное большинство в две трети. Правящая партия Орбана "Фидес" получила лишь 55 мандатов и переходит в оппозицию.

Политик не стал уклоняться от ответственности за результат: "Это я. Я президент партии", – подчеркнул он, добавив, что берет поражение "на 100 процентов на себя".

Орбан также признал, что его политическая сила утратила связь с избирателями. "Должен признать, что послание оппонента было сильнее", – сказал он, имея в виду кампанию Мадяра, сосредоточенную на борьбе с коррупцией и демонтаже существующей политической системы.

Изменения в стране уже начинаются

Новый победитель выборов, Петер Мадяр, уже сигнализирует о радикальных изменениях. В частности, он планирует перенести офис премьер-министра из Кармелитского дворца, ставшего символом власти Орбана.

Также сообщается, что Орбан пропустит неформальное заседание Европейского совета на Кипре – это признак скорого завершения его 16-летнего пребывания у власти.

Несмотря на поражение, Орбан не планирует уходить с политической сцены. Он заявил о необходимости "полного обновления" партии "Фидес", включая реорганизацию руководства. Решающее партийное собрание запланировано на 28 апреля.

"Если моя община скажет мне оставаться на скамейке запасных – я это сделаю. Но если скажут вывести команду на поле как капитан – я тоже буду там", – подытожил он.

Выборы в Венгрии – последние новости

Как сообщал УНИАН, следователи ЕС могут начать расследование случаев коррупции при правлении Орбана. Мадяр пообещал, что присоединение к прокуратуре ЕС станет одним из его первых шагов, наряду с реформами, направленными на разблокирование 17 млрд евро замороженных средств.

Несмотря на победу Мадяра, чиновники не питают иллюзий относительно того, что Украина и Венгрия сразу станут союзниками после многих лет ухудшения отношений.

