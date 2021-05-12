НБУ обнародовал отчет по результатам работы за 2020 год. Несмотря на негативные ожидания, банковский рынок достойно выдержал первые испытания мировой пандемии. И неурегулированными остаются факторы локального масштаба, которые не дают банковской сфере полноценно развиваться. Среди ключевых - недостающий уровень гарантий по вкладам и существование «Ощадбанка» вне единой системы гарантирования. Сейчас к представлению в Верховную Раду готовится комплексный законопроект, который должен наконец решить эти вопросы. И самое главное – дать старт программе реструктуризации долгов Фонда гарантирования вкладов перед государством, без чего дальнейшее развитие банковской системы, а с тем и экономики страны в целом является просто невозможным.

По мнению экономиста Эрика Наймана, решать эти вопросы нужно одновременно. «Если стоит задача решить проблемы системно и улучшить ситуацию в целом в банковской системе, то я бы это делал комплексно. Что же до повышения суммы гарантирования в Украине – это давно назревший шаг, ее нужно увеличить минимум вдвое», – считает Эрик Найман.

Сегодня в Украине сумма государственной гарантии по вкладу является самой низкой в Европе. Последнее повышение было в 2012 году. С тех пор большую ее часть съели инфляция и трехкратная девальвация национальной валюты. Сегодняшние 200 000 гривен – это около 7000 долларов в эквиваленте (для сравнения: до кризиса эта сумма была эквивалентна 25 000 долларов). В то же время в ЕС сумма возмещения по вкладам установлена на уровне 100 000 евро.

Повышение гарантированной суммы по вкладам, а также дальнейшее движение Украины к международным стандартам будут способствовать укреплению доверия вкладчиков, которые получат большую гарантию сохранения сбережений на случай наступления кризиса. Кроме этого, «большим» вкладчикам не нужно будет дробить свои сбережения, размещая вклады в нескольких банках, чтобы снизить риски.

«Рост гарантированной суммы возмещения позволит банкам увеличить прирост депозитов, в том числе за счет части денег, которые сегодня хранятся в наличной форме», – отметила исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова.

В Фонде гарантирования вкладов готовы поэтапно повысить сумму гарантирования до 400 000, а впоследствии и до 600 000 грн, однако уточняют, что это возможно только после решения проблемы долгов учреждения перед государством. До 2031 года Фонд должен перечислить правительству 111 миллиардов гривен, из которых 64 млрд грн – начисленные проценты.

Долги у Фонда гарантирования возникли вследствие масштабного банковского кризиса 2014-2017 годов, когда с рынка была выведена почти половина всех банков. Кредиты были привлечены для срочных выплат вкладчикам у Минфина и Нацбанка под рыночные 10-12,5% годовых.

«Реструктуризация долгов Фонда гарантирования позволит повысить сумму гарантии и расширить сферу действия системы гарантирования вкладов – в частности, безболезненно присоединить к ней Ощадбанк. Для этого нужны законодательные изменения, которые должны приниматься «одним пакетом». Это также одно из обязательств Украины в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом», - рассказала Елена Нужненко, финансовый директор Фонда гарантирования вкладов.

По мнению части экспертов, реструктуризация долгов Фонда гарантирования вкладов на самом деле не является «внутренним вопросом» учреждения. Ведь полученные кредитные средства были направлены на расчеты с вкладчиками, что в кризисные 2014-2017 годы позволило сдержать возможный социальный бунт (более двух миллионов вкладчиков обанкротившихся банков получили гарантированные выплаты на общую сумму свыше 90 млрд грн). Понимая это и для обеспечения устойчивости банковской системы Совет по финансовой стабильности принял в прошлом году План реструктуризации долгов Фонда гарантирования. Он предусматривает конвертацию долгов в условные обязательства. А также условие, что проценты по кредитам будут погашаться за счет средств, взысканных с бывших владельцев и связанных с банком лиц, деятельность которых привела к неплатежеспособности этих учреждений.

Комплексный законопроект Верховная Рада может рассмотреть уже в ближайшее время. От его принятия зависит, не только то, возрастет ли сумма гарантирования, но и сможет ли банковская система начать новый этап развития с ростом доверия населения к банкам, системе гарантирования и государству в целом.

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Автор: Иван Бойко