Коррупция в энергетике дает мощный карт-бланш скептикам, выступающим против поддержки Киева.

Коррупционный скандал, охвативший правительство Украины, бросает тень на дальнейшие планы европейских стран поддержки Киева и на его стремление вступить в Европейский Союз.

В то же время доказательств, что разворовывались именно европейские деньги, нет, говорят в ЕС. Об этом пишет The Washington Post.

С момента начала полномасштабной агрессии РФ в 2022 году Европейский Союз и его государства-члены предоставили Украине более 200 миллиардов долларов финансовой, гуманитарной и военной помощи, в частности в виде грантов, займов и поддержки товарами. В том числе они вложили миллиарды в энергетический сектор и инфраструктуру Украины.

Европейские страны также теперь несут основную ответственность за помощь Украине после решений администрации Трампа прекратить новую прямую финансовую помощь.

Как Европа отреагировала на скандал с коррупцией в Украине

Офис канцлера Германии Фридриха Мерца сообщил, что он позвонил Зеленскому в четверг, чтобы подчеркнуть беспокойство Европы. "Мы ожидаем, что Украина продолжит антикоррупционные меры и реформы в собственной стране", - сказал Мерц.

Гийом Мерсье, представитель Европейской комиссии, исполнительной ветви блока, заявил в четверг, что Европейский Союз внимательно следит за расследованием в Киеве. Украина должна защитить свои независимые антикоррупционные органы, сказал Мерсье, и "обеспечить целостность всей финансовой поддержки, связанной с энергетикой".

В то же время чиновники ЕС поспешили добавить, что раскрытие схемы следователями свидетельствует о том, что усилия по борьбе с коррупцией работают. Мерсье также отметил, что "на сегодня нет никаких доказательств" того, что деньги ЕС "тратятся на цели, которые не отвечают назначению".

Главный представитель ЕС по вопросам внешней политики Кая Каллас заявила Reuters, что скандал был "чрезвычайно досадным", и сказала, что Киев должен "отнестись к этому очень серьезно".

В то же время скандал с хищениями в Украине усилил позиции скептиков относительно европейской помощи Киеву, главным из которых является дружественный Кремлю премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он пытался заблокировать как финансирование Киева, так и членство Украины в ЕС.

"Разоблачена сеть мафии военного времени с бесчисленными связями с президентом Зеленским", - написал Орбан в социальных сетях.

Как коррупцию в Украине видят в Европе

Два главных антикоррупционных агентства Украины, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), объявили на этой неделе о широкомасштабном расследовании коррупции, к которой могут быть причастны топ-чиновники в Киеве.

В течение лета украинская власть пыталась ограничить независимость этих надзорных органов, что вызвало массовые протесты в Украине и редкое публичное осуждение со стороны Брюсселя. В конце концов, этот вопрос был снят с повестки дня.

В схеме, описанной следователями на этой неделе, преступники получили около 100 миллионов долларов откатов за контракты, подписанные государственной компанией по ядерной энергетике "Энергоатом". Детективы заявили, что некоторые из контрактов касались строительства сооружений для защиты энергетических установок.

Министры энергетики и юстиции Украины подали в отставку в среду по просьбе президента из-за скандала. Фигура, которую называют центральной в этой схеме, Тимур Миндич, сбежал из страны.

Европейские лидеры требуют ответов, при этом уверяя, что и в дальнейшем будут поддерживать оборону Украины и разрабатывать планы использования для этого замороженных российских активов.

Финансовая поддержка Украины со стороны ЕС

ЕС ранее приостанавливал выплаты помощи Украине из-за остановленных реформ, в частности этим летом. До последнего расследования чиновники ЕС указывали на предыдущие проблемы с коррупцией и обещали отслеживать все выплаты наличных, если блок предоставит Украине доступ к гигантским запасам российских денег.

Европейские чиновники сосредоточились на российских активах, поскольку лидеры сталкиваются с усталостью налогоплательщиков, экономическими проблемами, дистанцированием США и тревожными сигналами относительно украинского бюджетного кризиса в следующем году.

Но план репарационного кредита зашел в тупик, в значительной степени из-за предостережений относительно юридических, финансовых и политических рисков со стороны Бельгии, где хранится большая часть замороженных средств.

Лидеры ЕС отложили решение о доступе к деньгам как минимум до декабря, поскольку Европейская комиссия пытается учесть беспокойство Бельгии и разработать альтернативы конфискации российских денег.

Потребности Украины во внешнем финансировании

После отказа Бельгии поддержать предоставление репарационного кредита Киеву, Еврокомиссия предложила альтернативные пути помощи Украине в виде общего долга стран-участников ЕС и двусторонних грантов.

Однако эти альтернативные источники финансирования смогут обеспечить лишь небольшую часть от потребностей Украины на покрытие расходов, сообщает УНИАН экономист Олег Пендзин. По его мнению, ЕС будет использовать для привлечения средств все три источника. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 18 декабря.

