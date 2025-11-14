Фигуранты громкого коррупционного скандала отслеживали передвижения сотрудников НАБУ, меняли телефоны, локации и способы коммуникации.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос раскрыл новые детали операции "Мидас", в результате которой была разоблачена масштабная схема хищения государственных средств в энергетике, и выразил уверенность, что одного из фигурантов дела - бизнесмена Тимура Миндича будут судить в Украине.

Об этом он рассказал в эфире "УП.Чат". Директор НАБУ рассказал, что примерно 2-2,5 года назад детективы бюро начали собирать информацию о так называемых "бэк-офисах", с помощью которых "отмывались" средства.

"Это организованные квартиры, офисы или любые другие помещения, в которых происходят встречи и обсуждение влияния на государственные учреждения, заключение контрактов и, затем, принесение в этот бэк-офис части неправомерной выгоды для дальнейшего распределения", - отметил Кривонос, добавив, что один из таких бэк-офисов действовал на Софийской площади, однако он был не единственным.

Руководитель бюро отметил, что правоохранители получили информацию, что в бэк-офисе происходит "возможная легализация средств из различных сфер экономики". Общая сумма средств, прошедших через офис, составляет не менее $100 млн.

Он добавил, что фигуранты активно шифровались от детективов НАБУ и отслеживали передвижения сотрудников бюро. Кроме того, участники группы препятствовали попыткам детективов их разоблачить - меняли телефоны, локации и способы коммуникации, чтобы избежать наблюдения.

По его словам, расследование схемы продолжается.

"Сейчас мы переходим в этап финансового расследования. Представьте себе транзакции, которые происходили в офисах. Теперь нам нужно отследить движение средств через государственные или частные банки, движение средств за границу. По нашей информации, они часто использовали криптовалюту, что усложнит эту историю", - отметил руководитель бюро.

Миндич и Цукерман

На вопрос о том, есть ли шансы вернуть в Украину Миндича и Цукермана, руководитель НАБУ выразил уверенность, что они предстанут перед судом:

"Есть юридическая процедура, которую мы точно пройдем. Это избрание меры пресечения, объявление в международный розыск. Я не думаю, что эти два соорганизатора всю жизнь захотят находиться в Израиле. Если принять все меры, возможно они захотят посетить Куршавель... Я оптимистично настроен, что эти лица предстанут перед судом".

Скандал в Энергоатоме

Как сообщал УНИАН, 10 ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Бюро сообщило о разоблачении коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности в "Энергоатоме". Также тогда правоохранители пришли с обысками в "Энергоатом" и к министру юстиции Галущенко.

По данным следствия, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Кроме того, НАБУ задокументировало передачу денег "Энергоатома" экс-вице-премьеру. Судя по видео бюро, вероятно речь идет о бывшем вице-премьере Алексее Чернышеве.

Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрения семи лицам по делу "Мидас". Пятерым из них Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. За двух фигуранток дела "Мидас" внесли залоги, что позволило им выйти из СИЗО.

