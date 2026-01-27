Показатель для расчета пенсии в Украине значительно вырос в 2025 году: какую сумму зафиксировали

Средняя зарплата для расчета пенсий демонстрировала преимущественно стабильный рост в течение года.

В Украине за 2025 год средний доход, который учитывается для расчета пенсии, составляет 20 653,55 грн. Это на более чем 3,1 тыс. грн больше, чем в 2024 году, когда этот показатель был на уровне 17 486,60 грн.

Такие данные приводит пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Facebook. Отмечается, что средняя зарплата для расчета пенсий демонстрировала преимущественно стабильный рост в течение года.

По данным ПФУ, в декабре 2025 года этот показатель составил 24 292,88 грн, что является самым высоким месячным показателем года. По сравнению с ноябрем, он увеличился более чем на 3 тыс. грн. А с начала года он вырос более чем на 5,6 тыс. грн.

Показатели по месяцам в 2025 году:

декабрь – 24 292 грн 88 копеек;

ноябрь – 21 263 грн 17 копеек;

октябрь – 21 578 грн 46 копеек;

сентябрь – 21 190 грн 31 копейка;

август – 19 813 грн 71 копейка;

июль – 20 455 грн 65 копеек;

июнь – 22 336 грн 81 копейка;

май – 20 355 грн 40 копеек;

апрель – 19 856 грн 19 копеек;

март – 19 430 грн 52 копейки;

февраль – 18 589 грн 38 копеек;

январь – 18 660 грн 32 копейки.

Зарплаты в Украине – последние новости

В конце прошлого года медианная зарплата по Украине составляла 25 тыс. грн. Так, рост за год составил 23%. Наиболее заметный рост был в Киевской и Закарпатской областях. При этом самую высокую медианную зарплату зафиксировали во Львовской области.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Украине в ноябре 2025 года выросла до 27 167 грн. Больше всего, по данным Госстата, платили в Киеве. Так, жители столицы в ноябре в среднем получали 40 633 грн.

