Показатель для расчета пенсии в Украине значительно вырос в 2025 году: какую сумму зафиксировали

В Украине за 2025 год средний доход, который учитывается для расчета пенсии, составляет 20 653,55 грн. Это на более чем 3,1 тыс. грн больше, чем в 2024 году, когда этот показатель был на уровне 17 486,60 грн.
Такие данные приводит пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Facebook. Отмечается, что средняя зарплата для расчета пенсий демонстрировала преимущественно стабильный рост в течение года.
По данным ПФУ, в декабре 2025 года этот показатель составил 24 292,88 грн, что является самым высоким месячным показателем года. По сравнению с ноябрем, он увеличился более чем на 3 тыс. грн. А с начала года он вырос более чем на 5,6 тыс. грн.
Показатели по месяцам в 2025 году:
- декабрь – 24 292 грн 88 копеек;
- ноябрь – 21 263 грн 17 копеек;
- октябрь – 21 578 грн 46 копеек;
- сентябрь – 21 190 грн 31 копейка;
- август – 19 813 грн 71 копейка;
- июль – 20 455 грн 65 копеек;
- июнь – 22 336 грн 81 копейка;
- май – 20 355 грн 40 копеек;
- апрель – 19 856 грн 19 копеек;
- март – 19 430 грн 52 копейки;
- февраль – 18 589 грн 38 копеек;
- январь – 18 660 грн 32 копейки.
Зарплаты в Украине – последние новости
В конце прошлого года медианная зарплата по Украине составляла 25 тыс. грн. Так, рост за год составил 23%. Наиболее заметный рост был в Киевской и Закарпатской областях. При этом самую высокую медианную зарплату зафиксировали во Львовской области.
Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Украине в ноябре 2025 года выросла до 27 167 грн. Больше всего, по данным Госстата, платили в Киеве. Так, жители столицы в ноябре в среднем получали 40 633 грн.