В Украине выросла средняя зарплата: кому платят больше всего

Средняя зарплата в Украине после вычета налогов (18% налога на доходы и 5% военного сбора) в ноябре составляла 20 919 грн.

Средняя зарплата в Украине в ноябре 2025 года выросла почти на 1% по сравнению с октябрем, до 27 167 гривень, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно приведенным данным, больше всего платят в Киеве - жители столицы в ноябре в среднем получали 40633 гривни. В тройку лидеров также вошли Днепропетровская (31 706 грн) и Луганская (31 340 грн) области.

Меньше всего в ноябре, по информации Госстата, работникам платили в Кировоградской области. Средний заработок здесь в последний месяц осени составлял 19 079 грн. Также в регионы с самыми низкими средними заработными платами в Украине входят Черновицкая (19 096 грн) и Черниговская (20 344 грн) области.

Больше всего в ноябре, по данным статистического ведомства, зарабатывали в сферах IТ и телекоммуникаций. Отмечается, что средняя заработная плата в секторе информации и телекоммуникаций составила 66 934 грн. Меньше всего же зарабатывали педагоги - 16622 грн.

Стоит отметить, что Госстат приводит данные по средним зарплатам до вычета 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. Таким образом на руки украинцы в ноябре получали в среднем 20 919 грн.

Следует отметить, что в ноябре увеличилось количество штатных работников - чуть более 5,3 миллиона человек. Больше всего штатных работников было в промышленности - чуть более 1,2 миллиона. Около миллиона работников работают в школах, вузах и других образовательных учреждениях. Тройку призеров по количеству трудоустроенных дополнили также работники оптовой и розничной торговли и СТО. В этих сферах в ноябре штатно работали 674,6 тысяч человек.

Зарплата в Украине - последние новости

По данным Гостата, в октябре 2025 года средняя зарплата в Украине составляла 26 913 грн, что на 1,1% превышало показатель предыдущего месяца. После вычета налогов "чистая" средняя зарплата равнялась 20 723 грн.

По данным исследования от "OLX Работа", наиболее приемлемым уровнем заработной платы для большинства украинцев (31%) является диапазон от 20 до 30 тысяч гривен. При этом 30% респондентов отметили желаемый заработок в 30-50 тысяч гривен, а 19% - от 50 тысяч.

