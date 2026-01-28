Более 60 тысяч пенсионеров в Украине получают меньше прожиточного минимума

Более трети пенсионеров получают около 3 250 грн, что вдвое меньше средней пенсии.

Средняя пенсия в Украине составляет 6 544 гривни. Однако треть пенсионеров получает вдвое меньшие выплаты, а у более чем 60 тысяч человек пенсия меньше прожиточного минимума.

Согласно информации, приведенной "Опендатабот", в настоящее время в Украине насчитывается 10,17 миллиона пенсионеров. Из них 73% получают выплаты по возрасту (это 7,4 млн украинцев), еще почти 1,5 миллиона граждан (15%) живут на пенсию по инвалидности. Около 700 тысяч или 7% получают выплату в связи с потерей кормильца, а 5% или 500 тысяч имеют пенсию за выслугу лет. Социальные пенсии и пожизненное содержание судей составляют менее 1%.

"6 544 грн составляет сейчас средняя пенсия в Украине. За год выплата выросла на 13%. Впрочем, такие пенсии имеют не все: более трети пенсионеров получают около 3 250 грн. Стоит отметить, что за год доля таких пенсионеров сократилась с 44% до 35%", - говорится в сообщении.

Еще 15% пенсионеров - это более 1,5 млн человек - имеют выплаты более 10 тысяч гривень, а средний размер пенсии в этой группе достигает 16 тыс. грн. Еще 30% украинцев на пенсии живут, в среднем, на 6 860 грн, а каждый пятый получает около 4,5 тыс. грн в месяц.

В то же время 63 тысячи пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума, а 261 тысяча украинцев живут именно на этот минимум - 2 361 грн.

Больше всего пенсионеров проживает в Днепропетровской области - 867 тыс. Далее идут Киев (746 тыс.), Харьковская (687 тыс.) и Львовская (665 тыс.) области. Меньше всего пенсионеров зарегистрировано в Херсонской (202 тыс.) и Черновицкой (203 тыс.) областях.

Различаются и размеры выплат: самые высокие средние пенсии традиционно в столице (почти 9 тыс. грн), самые низкие - в Тернопольской области (около 5 тыс. грн). Хотя в целом по стране пенсии выросли на 13%, в некоторых регионах рост был значительно более ощутимым - в частности, в Ровенской (+24%) и Волынской (+20%) областях.

В то же время пенсия для многих - не единственный источник дохода: каждый четвертый пенсионер в Украине продолжает работать. Таких людей - 2,8 млн, а их средняя пенсия составляет 7 160 грн.

Министр соцполитики Денис Улютин заявил, что в Украине планируется существенно повысить пенсии - выплат меньше 6 тысяч гривен больше не будет. По его словам, на сегодня Пенсионный фонд перестал быть дефицитным, и деньги на повышение пенсий в Украине есть.

В Украине за 2025 год средний доход, который учитывается для расчета пенсии, составляет 20 653,55 грн. Это на более чем 3,1 тыс. грн больше, чем в 2024 году, когда этот показатель был на уровне 17 486,60 грн.

