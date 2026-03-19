'Компенсация за отключение света': в 'Укрэнерго' рассказали об опасной мошеннической схеме

Мошенники выманивают номер банковской карты, срок ее действия и CVV-код для "зачисления выплаты".

В социальных сетях активизировалась очередная волна мошеннических сообщений о денежной компенсации от "Укрэнерго" – якобы за предыдущие длительные периоды вынужденных отключений.

Как сообщили в компании, варианты могут быть разные: выплаты совместно с "Ощадбанком", ООН или Красным Крестом.

"Официально заявляем, что это очередная манипуляция на чувствительной теме. НЭК "Укрэнерго" – оператор системы передачи, который не поставляет электроэнергию бытовым потребителям, а соответственно – не может и выплачивать никаких компенсаций", – говорится в сообщении.

Цель этих фейковых сообщений – похищение персональных данных, в частности, банковской информации.

Мошенническая схема выглядит следующим образом: злоумышленники предоставляют ссылку на поддельный сайт, стилизованный под "Ощадбанк" или другое учреждение или организацию, и просят "для зачисления выплаты" ввести номер своей банковской карты, срок ее действия и CVV-код. После того, как доверчивые граждане вводят свои данные, мошенники получают доступ к их счетам и списывают средства.

"Не переходите по никаким подозрительным ссылкам и не вводите персональные данные после перехода по сторонним ссылкам. Если случайно ввели собственные банковские реквизиты – немедленно заблокируйте карту", – рекомендовали в "Укрэнерго".

"Новая почта" сообщала, что мошенники рассылают украинцам фейковые письма о якобы задолженности перед компанией. Злоумышленники копируют логотип компании, подменяют адрес отправителя и давят на людей выдуманными долгами, чтобы заставить открыть вложение или перейти по ссылке.

Следует отметить, что по итогам 2025 года около 80% случаев онлайн-мошенничества приходится на схемы манипуляций с клиентом и лишь до 20% – это старые схемы несанкционированного доступа к счету (например, взлом или физическое похищение карт).

