Мошенники украли с карт до 1,6 млрд грн в 2025 году: банкир назвала новые опасные схемы

Количество безналичных мошеннических операций в Украине в 2025 году выросло на 12-18%.

По итогам 2025 года около 80% случаев онлайн-мошенничества приходится на схемы манипуляций клиентом и лишь до 20% - это старые схемы несанкционированного доступа к счету (например, взлом или физическое похищение карт).

Как рассказала заместительница председателя правления "Глобус Банка" Анна Довгальская, вмешательство в "сознание клиента" значительно усложняет выявление случаев мошенничества, ведь традиционные системы безопасности бессильны: с технической точки зрения транзакцию подтверждает законный владелец счета.

По словам банкира, количество безналичных мошеннических операций в Украине в 2025 году увеличилось в среднем на 12-18% и достигло около 310-340 тысяч инцидентов, а общие убытки составляют 1,4-1,6 млрд грн.

"Можно сказать, что техническое развитие систем банковской защиты заставило воров также искать новые формы мошенничества. Продолжается "битва за ум", ведь мошенничество стало системным профессиональным и глобальным бизнесом со своей инфраструктурой (например, колл-центрами). Теперь на первый план вышли мошенничества с авторизованными платежами, где гражданина обманом заставляют самостоятельно отправить деньги", - сказала Довгальская.

Новые мошеннические схемы

Она подробно описала новые опасные мошеннические схемы, которые появились в 2025 году.

Мошенничество с инвестициями, воры-брокеры

Такие схемы предусматривают "игру в долгую", и в этой игре будущая жертва мошенничества убеждена, что инвестирует в легальные акции или криптовалюту. Такие схемы предусматривают создание вполне профессиональных вебплатформ, имитирующих реальных брокеров с настоящими котировками цен с бирж. Клиент видит "прибыль" в фиктивном кабинете и продолжает вносить средства. Психологическое давление начинается лишь при попытке вывода средств: мошенники давят на клиента, требуя оплатить комиссию за верификацию. В таких схемах гражданин до последнего момента не чувствует опасности и в итоге теряет все вложенные средства.

Мошенничество с помощью ИИ-инструментов

Прежде всего это голосовые и deepfake-атаки, где клонируется голос близкого человека или, например, видеозвонки с маской знакомого лица. Наибольшую опасность представляют короткие голосовые сообщения в мессенджерах с просьбой о займе "до вечера".

Мошеннические колл-центры

Это масштабные организации со своими профессиональными стандартами работы, с имеющимися HR-структурами, обучающими программами и KPI. Десятки операторов работают по четким скриптам, например, представляясь "службой безопасности" того или иного банка.

Дополнительно фиксируется широкое распространение схемы квишинга (подделка QR-кодов) и фальшивых представителей банков, которые лично приходят за наличными.

Банкир также сосредоточила внимание, как клиенту защититься от автоматической блокировки платежной карты.

По ее данным, современные системы Antifraud (программно-аппаратных средств для борьбы с мошенничеством, которые анализируют финансовые и другие онлайн-операции в реальном времени, чтобы выявить, предотвратить и заблокировать подозрительные действия, защищая средства клиентов от несанкционированного доступа и злоумышленников) предусматривают комбинированное применение статистики и машинного обучения. Так, она утверждает, что доля карт, попадающих под временные ограничения, составляет в среднем 1-3% от общего количества активных

Как улучшить защиту от мошенников

Для существенного улучшения защиты Довгальская рекомендует изменить подход к базовым защитным элементам. Так, стоит отказаться от SMS-кодов в пользу push-подтверждений и биометрии, а также привязать клиентский профиль к конкретным устройствам.

Стоит держать основные средства на отдельном счете, а для покупок использовать виртуальную карту с нулевым кредитным лимитом.

Также стоит настроить облачный пароль в мессенджерах с обязательным запретом добавления посторонними лицами в неизвестные группы и чаты.

Банкир рекомендует не реагировать на звонки, например, "от налоговой" или "СБУ", во время которых собеседник требует осуществить перевод на безопасный счет.

