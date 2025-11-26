Украинцев предупреждают о новой опасной рассылке от киберпреступников.

Мошенники рассылают украинцам фейковые письма о якобы задолженности перед "Новой почтой". Об этом сообщает пресс-служба компании.

В письмах киберпреступников говорится о том, что у пользователя якобы появилась задолженность перед "Новой почтой", и если она не будет погашена, то дело якобы пойдет в суд. Однако эти письма не имеют никакого отношения к "Новой почте" или любой другой компании группы NOVA

"Мошенники копируют логотип компании, подменяют адрес отправителя и давят на людей вымышленными долгами, чтобы заставить открыть вложение или перейти по ссылке", - говорится в сообщении.

В компании рассказали, как обезопасить себя от мошенников:

письма от "Новой почты" приходят только с официальных доменов. Нужно обращать внимание на подозрительные изменения или ошибки в написании;

не стоит открывать письма от незнакомых отправителей и не переходить по ссылкам;

если ссылка все же была открыта, необходимо изменить пароли;

рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию для электронной почты, мессенджеров, банкинга и других важных аккаунтов.

Если лицо получило такое письмо, стоит переместить его в спам и удалить. Это поможет уменьшить риск повторной рассылки и защитит других пользователей.

"Подразделение кибербезопасности "Новой почты" уже работает над прекращением этой фишинговой кампании и взаимодействует с соответствующими службами и провайдерами для ограничения деятельности мошенников", - добавили в компании.

