'Компенсации' за перебои со светом: в 'Ощадбанке' рассказали о новой схеме мошенников

Председатель правления "Ощадбанка" призвал украинцев не переходить по подозрительным ссылкам.

Украинцам стали приходить сообщения якобы от имени "Ощадбанка" и энергетических компаний о том, что они могут получить "компенсации за перебои с электроснабжением". Председатель правления "Ощадбанка" Сергей Наумов сообщил в своем Telegram-канале, что это мошенническая схема.

"Ощадбанк не рассылает сообщений со ссылками на сторонние сайты, не оформляет компенсации через мессенджеры, не просит вводить данные карт или банковских счетов по таким ссылкам", - написал он.

Наумов призвал украинцев не переходить по подозрительным ссылкам, не передавать персональные и финансовые данные третьим лицам, а также проверять информацию только через официальные каналы банка.

"Мы живем в условиях постоянных вызовов, и, к сожалению, этим пользуются мошенники", - добавил председатель правления "Ощадбанка".

Сколько денег украли мошенники с карт украинцев в 2025 году

Ранее стало известно, что в 2025 году около 80% случаев онлайн-мошенничества пришлось на схемы манипуляций клиентом и лишь до 20% - это старые схемы несанкционированного доступа к счету (например, взлом или физическое похищение карт). Заместительница председателя правления "Глобус Банка" Анна Довгальская рассказала, что количество безналичных мошеннических операций в Украине в 2025 году увеличилось в среднем на 12-18% и достигло около 310-340 тысяч инцидентов, а общие убытки составляют 1,4-1,6 млрд гривень.

Довгальская отметила, что техническое развитие систем банковской защиты заставило воров искать новые формы мошенничества. По ее словам, теперь на первый план вышли мошенничества с авторизованными платежами, где гражданина обманом заставляют самостоятельно отправить деньги.

