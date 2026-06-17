Скандал с задержанием инкассаторов 'Ощадбанка': в Венгрии инициировали расследование

Проверки должны пройти в Налоговой службе, Антитеррористическом центре TEK и других задействованных структурах.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр поручил немедленно провести внутренние расследования по делу так называемого "золотого конвоя". Речь идет о незаконном задержании инкассаторов украинского "Ощадбанка" в марте.

Как пишет венгерское издание Index, проверки должны пройти в налоговой службе NAV, Антитеррористическом центре TEK и других вовлеченных структурах.

Ранее СМИ сообщали, что внутренний отчет NAV выявил серьезные недостатки, нарушения закона и служебные упущения в операции, связанной с рейдом на "золотой конвой". При этом рейд, по информации СМИ, мог быть одобрен при участии тогдашнего премьер-министра Виктора Орбана.

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"По делу "золотого конвоя" мы распорядились немедленно провести внутренние проверки в NAV, TEK и других задействованных службах. Генеральный прокурор должен безотлагательно высказаться по этому вопросу", – заявил Мадьяр.

Во внутреннем отчете NAV перечислены 24 пункта, касающихся правовых недостатков мартовской операции "золотого конвоя". Согласно документу, сотрудники налоговой службы были назначены с нарушением процедуры, поскольку соответствующее решение было отправлено только по электронной почте. Также отмечается, что заявление Службы защиты конституции не удалось найти ни в прокуратуре, ни в самой службе, поэтому основание для подозрения в преступлении не было должным образом подтверждено.

Кроме того, в отчете указывается, что привлечение Антитеррористического центра было недостаточно обоснованным и противоречивым: опасения относительно вооруженности конвоя были чрезмерными, тогда как у перевозчика были все необходимые документы. Также отмечено, что задержание украинских граждан в качестве свидетелей могло быть незаконным, им не предложили консульскую защиту, а средства "Ощадбанка" удерживались более трёх суток без надлежащего юридического обоснования. В отчете также говорится о задержках в вынесении решений и неточностях в процессуальных документах.

Задержание инкассаторов "Ощадбанка" – главные новости

5 марта в Венгрии задержали сотрудников украинского "Ощадбанка" вместе с инкассаторскими автомобилями и ценностями. Семь задержанных граждан Украины совершали рейс между Австрией и Украиной и перевозили наличные в рамках регулярного сотрудничества между государственными банковскими учреждениями.

В грузе находилось 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота, оформленных в соответствии с международными правилами. Впоследствии сотрудников банка и машины вернули Украине, а все ценности изъяла венгерская сторона.

Венгерское правительство утверждало, что задержание украинских инкассаторов и изъятие средств были осуществлены якобы в рамках расследования дела об отмывании криминальных денег.

Однако венгерские СМИ быстро выяснили, что реальной причиной задержания украинских инкассаторов стало то, что Украина отказалась от инкассаторских услуг, которые предоставляла фирма друга Виктора Орбана, и перевозкой денег начал заниматься "Ощадбанк".

6 мая Венгрия вернула "Ощадбанку" средства и ценности, которые были изъяты во время задержания украинских инкассаторов.

По данным расследования венгерского издания Telex, бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был непосредственным заказчиком скандальной спецоперации по силовому задержанию украинских инкассаторских машин с золотом и наличными.

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