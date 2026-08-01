Лумер может стать проукраинским голосом в ушах Трампа, – NYT

Сторонники Украины сейчас надеются, что визит Лумер станет переломным моментом.

Украина расстелила красный ковер для Лоры Лумер, ультраправой активистки, которая часто общается с президентом США Дональдом Трампом, пишет The New York Times.

Издание отметило, что на прошлой неделе Лумер провела около 40 минут в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским, взяла первое интервью у нового и. о. министра обороны Украины, поужинала с главным раввином страны и посетила приют для животных, учитывая свою любовь к собакам.

"Они рассматривают меня как продолжение администрации Трампа, хотя я и не работаю в администрации Трампа", – рассказала Лумер в интервью.

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Примечательно, что в телефонном разговоре из Киева Лумер, которая ранее повторяла ложные утверждения России о том, что Украиной руководят неонацисты, выразила удивление по поводу "волн шока", которые вызвали её приезд и её новое проукраинское послание.

В статье отмечается, что ажиотаж вокруг поездки Лумер отражает многолетние усилия, которые Украина и ее сторонники прилагали, пытаясь преодолеть скептицизм в отношении военных действий страны, царивший в движении MAGA Трампа.

"Это также показывает, как раскол в правых кругах по поводу войны с Ираном может перекроить линии политической борьбы в отношении России и Украины", – считает издание.

Проукраинские группы уже давно привлекают внимание к церквям, разрушенным во время российских авиаударов, и к преследованиям некоторых христиан в России. Они организовывали поездки в Украину для консервативных активистов, пасторов и влиятельных лиц. Однажды они разместили билборд с библейским стихом напротив церкви спикера Майка Джонсона в Луизиане.

Однако, как отмечает издание, им не удалось наладить контакты с Трампом, его ближайшими помощниками и ключевыми представителями правых сил.

Отмечается, что друг Трампа и его специальный посланник Стив Виткофф постоянно ездил в Россию на встречи с президентом Владимиром Путиным, а не в Украину.

В то же время бывший ведущий Fox News Такер Карлсон постоянно высказывал похвалу в адрес Путина, заявляя, что тот "пытается рехристианизировать Россию".

Хотя многие деятели движения MAGA выразили "личную поддержку и сочувствие" делу Украины, отметила старший советник проукраинской некоммерческой организации Razom for Ukraine Мелинда Харринг, они "ничего не могут с этим поделать, поскольку Дональд Трамп не изменил своего мнения".

Издание добавляет, что именно поэтому Харинг и другие сторонники Украины сейчас надеются, что визит Лумер станет поворотным моментом.

По словам американской блогерши, она дважды звонила Трампу из Украины. В соцсетях она отметила, что "поддалась российской пропаганде", когда однажды назвала господина Зеленского "нацистским евреем, ненавидящим самого себя".

"Есть определенные признаки того, что Трамп, возможно, уделяет больше внимания аргументам Украины, поскольку российское вторжение приближается к четырем с половиной годам, но мало что указывает на решительную смену курса", – говорится в статье.

Однако издание отметило, что в начале июля глава Белого дома заявил, что позволит Украине производить системы противовоздушной обороны Patriot, а на этой неделе в интервью газете The Financial Times отметил, что "не уверен", сделает ли он это.

"Он по-прежнему придерживается доброжелательного отношения к Путину", – констатируется в публикации.

В частности, после встречи с Зеленским в Белом доме на этой неделе Трамп заявил, что "хотел бы, чтобы тот положил конец войне". Он добавил, что ладит как с президентом Украины, так и с главой Кремля.

Издание сообщило, что некоторые надеются, что Лумер сможет заполнить пустоту, которую оставил после себя умерший сенатор Линдси Грэм, став проукраинским голосом в ушах Трампа.

Бывший глава аппарата республиканцев в Конгрессе Стивен Мур, основавший благотворительную организацию в поддержку Украины, отметил, что визит Лумера стал поворотным моментом, поскольку он уравновесил влияние ведущих правых инфлюенсеров, которые в основном распространяли антиукраинские нарративы, таких как Карлсон и Оуэнс.

В статье отмечается, что в последние месяцы Мур воспользовался успешной кампанией Украины по применению дронов против российских военных, чтобы изобразить Путина как того, кого Трамп давно называет человеком, которого он больше всего презирает: неудачником.

"Никто не хочет ассоциироваться с дураком или неудачником. Трамп любит победителей, ему нравится ассоциироваться с победителями, а Украина сейчас является победителем", – отметил он.

Заявления Трампа об Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам Трампа, заключенное между США и Украиной соглашение о полезных ископаемых дает его стране возможность "в любой момент" получить доступ к этим ресурсам. Глава Белого дома добавил, что США"могут взять практически все, что захотят". Он подчеркнул, что потенциальная стоимость соглашения может превысить 300 млрд долларов.

Также мы писали, что Трамп подчеркнул, что США следует очень осторожно подходить к передаче технологий производства современного американского вооружения. Президент США подтвердил, что пока нет договоренности с Украиной о лицензиях на производство ракет-перехватчиков для Patriot. По его словам, "сложно передавать такие технологии, и я не думаю, что это когда-нибудь произойдет". Глава Белого дома пояснил, что "те, кому вы их отдаете, однажды могут обратить их против вас".

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