Пока родителей не было дома: чему дети 80-х научились сами, а поколение Z – нет

Поколению Z, выросшему под опекой родителей и с гаджетами, эти простые навыки нередко даются с трудом.

Представители поколения X росли с большой самостоятельностью, что принесло им прозвище "поколение с ключом на шее" (latchkey generation). Поскольку их родители много работали, детей оставляли справляться самостоятельно.

Сочетание более строгого воспитания и большего количества технологий создало иную среду для поколения Z. Именно поэтому младшим поколениям, похоже, тяжело даются практические навыки, которые поколение X усвоило с раннего возраста, пишет Your Tango.

К примеру, большинству представителей поколения Z до сих пор тяжело даются эти практические навыки, которые дети поколения X освоили к 10 годам.

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1. Выполнение домашних дел

Базовые дела вроде стирки или мытья посуды кажутся поколению X чем-то само собой разумеющимся. От них ожидали, что они выполнят порученные родителями обязанности, обычно прежде чем перейти к чему-то весёлому.

У поколения Z не было привилегии вообще не делать никаких домашних дел, но представление о доме, который держится на том, что все вносят свой вклад, было уже не совсем таким. Это приводило к неловким ситуациям, когда они съезжали жить отдельно и осознавали, что не умеют делать что-то элементарное.

Педиатр по вопросам развития Ребекка Шарф выяснила из собственного исследования, что дети, выполняющие домашние обязанности, "с большей вероятностью обладают чувством собственной способности или бо́льшим ощущением того, что смогут делать что-то в будущем", так что логично, что поколение X переняло больше самостоятельности.

2. Пользование стационарным телефоном

Технически, очень немногие представители поколения Z вообще имели возможность научиться пользоваться стационарным телефоном, потому что их уже выводили из обихода в их детстве. Однако поколение X научилось от стационарных телефонов гораздо большему, чем просто иному способу набирать номера.

Это было до эпохи определителя номера и личных телефонных номеров, поэтому вся семья пользовалась одной телефонной линией. Это означало, что, отвечая на звонок, они могли передавать сообщение для кого-то другого или вежливо просить позвать нужного человека, когда звонили сами.

Эти мелочи развивали их навыки общения, хотя сейчас они практически неактуальны.

3. Приготовление простых блюд

Юные дети поколения X не всегда готовили сложные блюда и даже, по сути, не всегда готовили на всю семью, но они умели ориентироваться на кухне. Поскольку родители довольно часто оставляли их справляться самостоятельно, у них не было иного выбора.

Малыши на самом деле могут начать помогать на кухне, но для поколения Z это не было особым приоритетом. Некоторым из них нравилось готовить, но от тех, кому не нравилось, обычно не ожидали, что они будут делать это самостоятельно.

Став взрослыми, они могут полагаться на службы доставки еды или готовые блюда, потому что у них нет кулинарных навыков, которые многие представители поколения X усвоили с очень раннего возраста.

4. Поиск информации в библиотеке

Мысль о том, чтобы использовать настоящие бумажные книги для поиска информации к школьным проектам вместо того, чтобы просто искать нужное в интернете, вероятно, звучит как кошмар для поколения Z. Но для поколения X это был лучший доступный им способ собирать информацию.

Поколение Z сталкивается с довольно серьёзным кризисом грамотности, который часто списывают на их зависимость от технологий. Трудно сказать, поспособствовал ли этим проблемам отказ от каталожных карточек, но это определённо кажется возможным.

5. Самостоятельно добираться из одного места в другое

Для детей поколения X было совершенно нормальным самостоятельно дойти до дома друга или даже до ближайшего магазина. А представителям поколения Z часто требовалось разрешение даже чтобы перейти улицу.

Родители опекают детей больше, чем раньше, отчасти потому, что им постоянно твердят, что мир небезопасен. Постоянный доступ к новостям и пугающим заголовкам создаёт впечатление, будто это очевидная истина, но в наши дни дети не подвергаются большей опасности.

Это может мешать поколению Z учиться самостоятельности и умению позаботиться о себе – вплоть до того, что, достигнув взрослости, они чувствуют себя довольно беспомощными. Поколению X не приходилось об этом беспокоиться, ведь они были невероятно самодостаточными и стойкими.

6. Забота о младших братьях и сестрах

Воспитание в убеждении, что они способны делать что-то самостоятельно и должны вносить вклад в семью в целом, означало, что дети поколения X также помогали заботиться о младших братьях и сёстрах.

Они не занимали место родителей, но и не жаловались, когда им нужно было сменить подгузник или приготовить перекус.

Поскольку поколение Z росло с более опекающими родителями, тем реже поручали подобные задачи своим старшим детям. Из-за этого они куда менее уверенно чувствуют себя рядом с малышами и, возможно, не имеют полного представления об ответственности.

7. Ведение учета собственных денег

Финансовые обязанности детей сильно изменились за годы. Поколение X росло с купюрами и монетами, им приходилось вести учёт своих денег и заботиться о собственных покупках.

Поколение Z не так хорошо знакомо с бумажными деньгами, предпочитая вместо этого полагаться на безналичные способы оплаты.

Для поколения Z, даже когда они зарабатывали собственные деньги и доход, родители часто всё равно помогали им, когда те хотели что-то купить. Эксперты советуют родителям давать детям карманные деньги из расчёта от 50 центов до 1 доллара за каждый год жизни, но большинство родителей говорят, что на самом деле дают своим детям 37 долларов в неделю (около 1500 гривен).

Инфляция, очевидно, многое изменила, но 37 долларов звучат довольно иначе, чем то, к чему были бы привычны дети поколения X. Это ставит под вопрос то, что поколение Z усвоило о деньгах и сколько рассчитывает иметь, – а это влияет на каждый аспект их жизни.

Ранее УНИАН сообщал, что людей, выросших в 60-80-х годах, тревожат 10 проблем, которые молодежи безразличны.

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