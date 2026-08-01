4 года в плену пересказывал 'Гарри Поттера': Роулинг сделала неожиданный подарок морпеху

Узнав о поступке военного, автор знаменитой саги решила лично обратиться к нему.

Британская писательница Джоан Роулинг отправила особый подарок украинскому защитнику Александру Иванову после того, как узнала его необычную историю. Майор морской пехоты, находясь более четырех лет в российском плену, поддерживал боевой дух сослуживцев, пересказывая им все книги о "Гарри Поттере".

Узнав о поступке военного, автор знаменитой саги решила лично обратиться к нему. Роулинг прислала Иванову письмо и экземпляр книги со своим автографом. Фотографиями подарка защитник поделился на своей странице в Instagram, не скрывая восторга от такого неожиданного знака внимания.

В подписи к публикации военнослужащий выразил благодарность писательнице и сопроводил сообщение цитатой из известного персонажа вселенной "Гарри Поттера" – директора Хогвартса Альбуса Дамблдора.

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"Мы получили ответ от Джоан Роулинг! Чудеса случаются! Ведь счастье можно найти даже в самые темные времена, если не забывать обращаться к свету", - отметил он в своем посту.

Напомним, что о тяжелой истории Александра Иванова Джоан Роулинг узнала благодаря его жене Нелли. Зимой женщина решила написать писательнице письмо, в котором рассказала о судьбе мужа и отметила, что российский плен, в котором он находился, оказался намного страшнее Азкабана - знаменитой тюрьмы для волшебников из вселенной "Гарри Поттера".

"Уважаемый Александр, я слышала, что вы – большой поклонник Гарри и что эти истории дарили вам утешение во время плена в России. Я очень рада слышать, что вас освободили и вы вернулись домой, в Украину. Желаю вам долгой и счастливой жизни", – написала Роулинг.

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