Почему Алина Гросу скрывает мужа-россиянина: певица впервые ответила на прямой вопрос

Такое решение "появилось не просто так", заявила артистка.

Украинская певица Алина Гросу, которая в апреле текущего года впервые стала мамой, ответила на вопрос, почему скрывает личность своего мужа. В сети предполагают, что ее "таинственным" избранником является российский актер Роман Полянский. Сама артистка в очередной раз не подтвердила это, но и не опровергла.

"Я бы не сказала, что скрываю. Мы не живем в режиме конспирации, не прячемся от людей. Если кто-нибудь встретит нас в городе - мы абсолютно спокойно можем пообщаться или сфотографироваться. Но имею ли я право не показывать мужа в своем блоге? Конечно, имею. И, кстати, так поступают очень многие артисты. Я никогда не скрывала, что состою в браке, что у меня есть муж и семья. Просто пока не хочу делать свою личную жизнь частью публичного контента", - заявила певица, передает kp.ua.

По ее словам, такое решение "появилось не просто так".

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"Когда-то я была гораздо более открытой к своим отношениям. Но всякая ссора или сложный период сразу становились поводом для обсуждений, оценок и выводов… Поэтому сейчас я сознательно выбираю оставлять часть своей жизни только для себя. Кому нужно – те и так знают. А когда почувствую, что хочу поделиться большим, обязательно это сделаю. Есть еще один момент. Я часто пою песни о любви, расставании, разбитом сердце и сильных переживаниях. Для меня очень важно, чтобы слушатель верил этим историям и проживал вместе со мной. Иногда чрезмерная открытость личной жизни может отвлекать от самого творчества", - добавила певица.

Примечательно, что вместе с этим Алина Гросу создала аккаунт в Instagram для своего маленького сына Марка-Габриэля, которому на тот момент исполнился всего месяц.

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