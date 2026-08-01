Морские дроны потопили контейнеровоз 'Росатома' в Черном море

Судно затонуло в ночь на 1 августа в Черном море в 130 милях от Новороссийска.

В Черном море затонул контейнеровоз "Янина" компании Fesco (входит в "Росатом") после атаки морских дронов. Об этом пишут росСМИ, ссылаясь на заявление слова главы "Росатома" Алексея Лихачева.

Он заявил, что судно затонуло в ночь на 1 августа в Черном море в 130 милях от Новороссийска в результате атаки двух украинских морских дронов.

Все 17 членов экипажа были спасены.

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При этом глава "Росатома" утверждает, что это было "обычное мирное судно", которое перевозило гражданскую продукцию.

"Это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозящий гражданскую продукцию – от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов. Подобную атаку иначе как пиратство и морской разбой трактовать невозможно", – заявил он.

Как пишет Astra, ссылаясь на данные на сайте FESCO, контейнеровоз "ФЕСКО Янина" был принят в состав флота компании в сентябре 2021 года. Длина судна – 142 метра, ширина – 22 метра, дедвейт – 13 007 тонн, вместимость – 962 TEU. Экипаж контейнеровоза состоит из 14 человек.

Война дронов на море

Ранее СМИ писали, что РФ приступила к оснащению своих крупных надводных кораблей новыми системами радиоэлектронной борьбы, чтобы противостоять атакам украинских беспилотников. Комплекс под названием "Пероед-М" был замечен на четырёх кораблях ВМФ России.

Тем временем американская компания ReconCraft планирует выпускать сотни, а впоследствии и тысячи морских дронов Magura ежегодно на производственных площадках в Орегоне и Южной Каролине.

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