Синоптик рассказал, когда жара в Украине ослабнет и дышать станет легче (карта)

В настоящее время над Украиной формируется "тепловой купол".

Африканская жара пришла в Украину. Она продлится не менее недели. Об этом на своей странице в Facebook сообщил синоптик Виталий Постригань.

Он пояснил, что в средней и верхней тропосфере, на высоте 8–12 км, над Марокко через Италию до Украины будет простираться мощный восточный гребень Азорского антициклона.

"Эта система высокого давления создаст "тепловой купол", который прижимает сильно нагретый воздух к поверхности Земли и повышает температуру. Атмосферные магистрали будут транспортировать сухой горячий воздух на европейский континент вплоть до стран Балтии", – рассказал синоптик.

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По его данным, чрезвычайная жара ожидается в Испании – до +46°, в соседней Польше температура поднимется до +40°, а в центральных регионах Украины ожидается сильная жара до +38°.

Такая погода продлится не менее недели.

"По данным ведущих мировых моделей прогнозирования, высокие температуры продержатся не менее недели, до 7 августа", – сообщил Постригань.

В Киеве жара будет только усиливаться. По прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие дни в столице сохранится солнечная и сухая погода без осадков. Уже в начале августа днем ожидается +30…+31°, 3–5 августа температура поднимется до +33°, а 6 августа достигнет +35°. С 3 августа начнутся и тропические ночи – воздух не будет остывать ниже +21…+24°.

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