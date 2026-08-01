Что лучше - одна длинная прогулка или несколько коротких: ученые дали ответ

Длительная непрерывная прогулка – активирует кардиозащитные механизмы.

Ходьба полезна для организма, поэтому многие стремятся к цели в 10 000 шагов в день. Однако для этого числа шагов может потребоваться не менее 90 минут, поэтому часто люди разбивают свои прогулки на несколько более коротких отрезков. Насколько это полезный способ и эквивалентны ли несколько коротких прогулок одной более длинной – объясняет портал TODAY.com.

На самом деле даже короткая физическая активность лучше, чем её отсутствие, но недавнее исследование, опубликованное в 2025 году в журнале Annals of Internal Medicine, выявило некоторые интересные нюансы.

Исследователи изучили привычки ходьбы более 33 000 взрослых и наблюдали за их здоровьем в течение примерно восьми лет. В результате они обнаружили, что люди, которые совершали более длительные прогулки – продолжительностью не менее 15 минут – имели более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти от любой причины, чем те, кто совершал более короткие прогулки.

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"Это особенно верно для людей, ведущих преимущественно сидячий образ жизни. Если вы ходите дольше, то влияние на здоровье будет выше и лучше", – сказал профессор кафедры спортивных наук Европейского университета в Мадриде Борха дель Посо Крус.

Накопление шагов "в устойчивом режиме" – другими словами, длительная непрерывная прогулка – активирует кардиозащитные механизмы, отметил дель Посо Круз.

Хотя, у более коротких прогулок есть свои преимущества, они могут не обеспечивать ту же интенсивность и объем упражнений, необходимые для получения такой же пользы, отмечает он.

Старайтесь совершать не менее 30 минут умеренной ходьбы в большинство дней недели, советует Стефани Мансур, автор статей для TODAY Fitness.

Новичкам можно начать с 5-10 минут в день и постепенно увеличивать продолжительность и интенсивность.

Цель в 10 000 шагов добавит много движения в вашу повседневную жизнь, но она скорее произвольна, чем научно обоснована, поскольку, по данным Национального института здравоохранения, польза для здоровья начинается уже с 4000 шагов в день для некоторых людей.

Ранее эксперты рассказали о методе ходьбы 2:2:1, который более эффективен чем обычная ходьба. Ключ кроется в переменном темпе, который позволяет сжигать больше калорий и укрепляет сердечно-сосудистую систему.

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