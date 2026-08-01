Забудьте о нафталине: простой домашний трюк, которым можно вывести моль из квартиры

Избавиться от моли можно своими силами без нафталина, но иногда все же нужен специалист.

Настала безумная жара, вы закрываете двери и окна, но по квартире все равно постоянно что-то порхает? Сколько ни закрывай, они и на кухне, и даже в гардеробе? Возможно, у вас расплодились моли – но с какой из них мы имеем дело: пищевая моль или платяная?

Одна крохотная моль ещё не беда, но если вы встречаете их регулярно, стоит поскорее выяснить, откуда они берутся, пишет Pénzcentrum. Большинство молей активны ночью, а днём прячутся в тёмных тихих местах. Самки в подходящих условиях откладывают яйца, и за короткое время особей становится всё больше.

Поэтому бороться нужно не с порхающими бабочками, а с местом размножения – иначе толку не будет.

Видео дня

Пищевая моль - ищите на кухне

Пищевую моль (огневку) часто приносят домой прямо из магазина – с мукой, крупой, семенами или кормом для животных. Её легко узнать по коричневатой окраске. Главный вред причиняют не сами бабочки, а личинки: они поедают продукты, загрязняя их паутиной и остатками.

Проверить стоит не только муку, но и рис, макароны, мюсли, орехи, семена, сухофрукты, специи, сладости, а также корм для собак, кошек и птиц. Если на поверхности продукта видны шелковистые нити, слипшиеся крупинки или личинки – он заражён, и от него стоило бы избавиться. Иногда личинки уже покидают продукт и окукливаются на стенах или потолке, так что не удивляйтесь, встретив их и там.

Что делать: заражённые продукты стоило бы выбросить, затем тщательно пропылесосить шкафы, полки, углы и щели. Ёмкость пылесоса стоит опорожнить, а мешок – выбросить. Оставшиеся сухие продукты лучше пересыпать в плотно закрывающиеся стеклянные, металлические или толстостенные пластиковые ёмкости.

Старый, но внешне чистый продукт, который жалко выбрасывать, можно проморозить: при −18 °C не менее четырёх суток, чтобы погибли яйца и насекомые.

Платяная моль - ищите в шкафу

Платяная моль – небольшая бабочка с узкими золотисто-жёлтыми крыльями. Её личинки способны переваривать кератин, поэтому питаются шерстью, мехом, перьями и другим текстилём животного происхождения. Одежду грызут именно личинки, а не взрослые бабочки.

Они любят тёмные, тёплые, редко тревожимые места – платяные шкафы, ковры, дальние уголки. Проблему часто замечают поздно: лишь когда находят дырочки на редко надеваемой шерстяной вещи. Если моль появилась в гардеробе, стоит внимательно всё осмотреть.

Что делать: заражённые вещи нужно выстирать или сдать в чистку по типу материала, тщательно пропылесосить шкаф, плинтусы, низ мебели и уголки. Редко используемую шерсть и мех лучше хранить в закрытой таре. Опрыскивать одежду инсектицидом стоит только в том случае, если это прямо разрешает этикетка средства.

Помогают ли лаванда и нафталин

Запах лаванды, кедра, розмарина, гвоздики и апельсиновой корки в воздухопроницаемом мешочке действительно может отпугивать молей. Но эффект временный: уже возникшее заражение такие приёмы не устраняют. Если среди вещей или продуктов уже есть личинки, одними ароматами не обойтись.

Феромонные ловушки помогают понять, есть ли моль в доме, но привлекают в основном самцов, поэтому сами по себе проблему не решают. После удаления источника бабочки могут появляться ещё до трёх недель – это нормально. Но если они порхают регулярно и дальше, стоит снова осмотреть кладовку, шкафы и корм для питомцев.

Профилактика

Сухие продукты стоит осматривать сразу после покупки и не держать долго в исходной упаковке, которую легко прогрызть. Муку, крупы, орехи и корм лучше хранить в плотно закрывающихся ёмкостях, а кладовку регулярно убирать.

Платяной шкаф стоит несколько раз в год проветривать и осматривать, редкие вещи держать в закрытой таре, а возвращать в шкаф только полностью сухой текстиль.

В большинстве случаев вывести моль можно своими силами, если найти и устранить источник. Но если моли возвращаются снова и снова, появляются в нескольких комнатах или источник найти не удаётся, стоит обратиться к специалисту.

Ранее УНИАН сообщал, зачем летом кладут фольгу под цветочные горшки.

Вас также могут заинтересовать новости: