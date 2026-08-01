Вдвое больше камер и уменьшенный Dynamic Island: каким будет iPhone Air 2

Apple уже работает над вторым поколением сверхтонкого iPhone Air, и, если верить последним утечкам, новинка получит сразу пять важных улучшений. По данным аналитика GF Securities Джеффа Пу, дебют устройства ожидается в первом квартале 2027 года.
Главным нововведением станет двойная основная камера. Обновленное устройство получит сверхширокоугольный 48-Мп объектив в дополнение к стандартному. Таким образом, iPhone Air 2 приблизится по возможностям съемки к базовым моделям линейки iPhone.
Еще одним заметным изменением станет уменьшенный вырез Dynamic Island. Судя по инсайдам Apple удалось сделать этот элемент на 30% компактнее, благодаря чему полезная площадь экрана станет немного больше.
За производительность ультратонкого смартфона будет отвечать новый чип A20 Pro, изготовленный по 2-нм техпроцессу TSMC. Он должен обеспечить не только прирост производительности, но и лучшую энергоэффективность, что положительно скажется на времени автономной работы.
Также ожидается появление фирменных чипов второго поколения – модема C2 5G и беспроводного контроллера N2 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Это обновление должно обеспечить более стабильную связь и повысить энергоэффективность устройства.
Наконец, дисплей iPhone Air 2, по данным инсайдеров, вырастет до 6,55 дюйма. Помимо слегка увеличенной диагонали, ему приписывают LTPO OLED-панель с разрешением 1.5K и частотой обновления до 120 Гц.
Инсайдер показал, как может выглядеть iPhone Air 2:
Напомним, достижение сверхтонкого корпуса 5,6 мм в iPhone Air потребовало целый ряд компромиссов – от емкости батареи до количества камер. Тонкий айфон оказался всего на $100 дешевле 17 Pro, который имеет трехкамерную систему и лучшую автономность.
А Samsung, как сообщается, сворачивает линейку смартфонов Galaxy Edge спустя всего год. Главной причиной этому послужил провал S25 Edge, чьи продажи оказались ниже самых пессимистичных прогнозов.