Вдвое больше камер и уменьшенный Dynamic Island: каким будет iPhone Air 2

Также в отчете говорится, что тонкий айфон будет жить дольше от батареи благодаря более энергоэффективному чипу A20 Pro.

Apple уже работает над вторым поколением сверхтонкого iPhone Air, и, если верить последним утечкам, новинка получит сразу пять важных улучшений. По данным аналитика GF Securities Джеффа Пу, дебют устройства ожидается в первом квартале 2027 года.

Главным нововведением станет двойная основная камера. Обновленное устройство получит сверхширокоугольный 48-Мп объектив в дополнение к стандартному. Таким образом, iPhone Air 2 приблизится по возможностям съемки к базовым моделям линейки iPhone.

Еще одним заметным изменением станет уменьшенный вырез Dynamic Island. Судя по инсайдам Apple удалось сделать этот элемент на 30% компактнее, благодаря чему полезная площадь экрана станет немного больше.

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За производительность ультратонкого смартфона будет отвечать новый чип A20 Pro, изготовленный по 2-нм техпроцессу TSMC. Он должен обеспечить не только прирост производительности, но и лучшую энергоэффективность, что положительно скажется на времени автономной работы.

Также ожидается появление фирменных чипов второго поколения – модема C2 5G и беспроводного контроллера N2 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Это обновление должно обеспечить более стабильную связь и повысить энергоэффективность устройства.

Наконец, дисплей iPhone Air 2, по данным инсайдеров, вырастет до 6,55 дюйма. Помимо слегка увеличенной диагонали, ему приписывают LTPO OLED-панель с разрешением 1.5K и частотой обновления до 120 Гц.

Инсайдер показал, как может выглядеть iPhone Air 2:

Напомним, достижение сверхтонкого корпуса 5,6 мм в iPhone Air потребовало целый ряд компромиссов – от емкости батареи до количества камер. Тонкий айфон оказался всего на $100 дешевле 17 Pro, который имеет трехкамерную систему и лучшую автономность.

А Samsung, как сообщается, сворачивает линейку смартфонов Galaxy Edge спустя всего год. Главной причиной этому послужил провал S25 Edge, чьи продажи оказались ниже самых пессимистичных прогнозов.

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