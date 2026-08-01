'Бывает, что нет сил': Никитюк раскрыла свой 'главный лайфхак' с маленьким сыном

Ведущая поделилась, что помогает ей восстанавливаться.

Известная украинская ведущая и блогер Леся Никитюк раскрыла свой "главный лайфхак", который помогает ей в эти сложные для Украины и одновременно насыщенные съемками дни восстанавливаться, и он связан с маленьким сыном.

"Для меня главный лайфхак в восстановлении во время съемок – просмотр фотографий сына на съемочных паузах. А еще общение с коллегами и обсуждение прикольных историй. Эти моменты придают мне энергию. Конечно, бывает так, что после ночи обстрела нет сил. Но когда я выхожу на съемочную площадку и работаю, моя вера в то, что мы вернем себе нормальную жизнь и существование, укрепляется", - поделилась Никитюк после завершения съемок нового сезона развлекательного шоу "Хто зверху?".

Отмечается, что этим летом ведущая объединяла две съемочные реальности – съемки в шоу и рождественской комедии.

Видео дня

"У меня лето – это всегда сезон съемок. Поэтому я готова к тому, чтобы максимально собраться и настроить мозг, чтобы выдавать огромное количество информации".

Напомним, ранее УНИАН писал, что в июне маленькому сыну Леси Никитюк Оскару исполнился год, и накануне ночью не обошлось без российской атаки.

"Ночной обстрел, паркинг, дым, в первый день рождения малыша. Из приятного - это ваши поздравления", - писала в тот день ведущая.

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