Людей, выросших в 60-80-х годах, тревожат 10 проблем, которые молодежи безразличны

Личность людей старшего поколения построена вокруг семьи.

У каждого поколения есть свой набор забот, и их приоритеты часто совсем не совпадают. Так, люди, выросшие в 60-х, 70-х и 80-х годах (бэби-бумеры и поколение X), больше сосредоточены на сохранении традиций и адаптации к технологиям, а молодежь - представители поколения Z и миллениалы - на глобальных проблемах и высокой стоимости жизни.

Как пишет YourTango, есть 10 вещей, которые сильно тревожат старшее поколение, но для молодых людей это совсем не входит в список приоритетов.

1. Нехватка средств на пенсию, которых не хватит на всю жизнь

У них нет времени безрассудно распоряжаться деньгами, хотя жизнь становится все дороже. Рынок жилья находится на пике цен, предложение ограничено, а цены на продукты и медицинское страхование вызывают беспокойство.

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2. Забота о стареющих членах семьи

В то время как 25% поколения Z винят своих родителей в проблемах со здоровьем (физическом или психическом), этого нельзя сказать о бэби-бумерах и поколении X. Они выросли во времена, когда семья была на первом месте, поэтому они переживают из-за заботы о своих стареющих близких.

3. Помощь взрослым детям, которые не могут позволить себе жить самостоятельно

Они переживают не только о своих собственных финансах, но и о будущем своих детей. Они хотят помочь и поддержать своих взрослых детей, но это становится непосильной задачей. Им не на кого опереться, поэтому многие несут это бремя молча.

4. Оставление финансового наследия

Старшее поколение считает себя опорой семьи, поэтому они делают все возможное, чтобы оставить что-то своим детям и внукам. В любом случае, у них большие планы, которые вызывают у них стресс, особенно в условиях непредсказуемости мира.

5. Синдром опустевшего гнезда

Для поколения X и бэби-бумеров их личность построена вокруг семьи. Они жертвовали многим и сворачивали горы, чтобы обеспечить своим детям заботу. Поэтому, если их дети больше не живут дома и не нуждаются в их помощи, это вызывает у них беспокойство.

6. Погашение долгов до выхода на пенсию

С приближением пенсии погашение долгов стало необходимостью. Если они хотят комфортно жить на пенсии, старшие поколения не могут позволить себе безрассудство.

7. Угасание семейных традиций

Люди, выросшие в 60-х, 70-х и 80-х годах, воспитывались на семейных традициях, поэтому сейчас они обеспокоены тем, что эти же традиции исчезнут вместе с их собственными детьми.

8. Быть семейным психотерапевтом

С возрастом люди приобретают опыт, позволяющий им легко справляться с жизненными трудностями, поэтому к ним часто обращаются за советом члены семьи. Все зависят от них в плане стабильности и советов, поэтому им легко выгореть.

9. Поддержание связи с людьми в цифровую эпоху

В прошлом люди звонили по стационарному телефону и встречались регулярно. Но для молодого поколения общение происходит исключительно через социальные сети и текстовые сообщения. Коммуникация изменилась за десятилетия, и люди старшего поколения иногда оказываются вне информационного потока.

10. Выбрасывание вещей, имеющих сентиментальную ценность

Молодые поколения не хотят наследовать кучу вещей, которые считают хламом, и гораздо больше сосредоточены на создании собственного личного стиля. Зная это, старшие поколения беспокоятся, что их дети выбросят все свои сентиментальные вещи, особенно если они связаны с приятными воспоминаниями.

Ранее психологи назвали 10 старомодных ценностей, которые люди, родившиеся в 40-60-х годах, считали крайне важными, но которые мало что значат для современной молодежи.

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